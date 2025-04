Mah Duarte, de Reis, revela que foi pré-julgada quando quis ser atriz: ‘Não entendiam’

Em entrevista à CARAS Brasil, Mah Duarte, a jovem guerreira Adina de Reis, também fala do novo projeto da Record, A Vida de Jó, em que será protagonista

A série bíblica Reis, da Record, retornou em fevereiro com a sua 13ª e última temporada, intitulada A Esperança. Quem está no elenco da produção é a jovem Mah Duarte (18), que está fazendo o maior sucesso na pele da guerreira habilidosa e destemida Adina, seu primeiro trabalho na TV aberta. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista revela que foi pré-julgada quando disse que queria ser atriz e fala do novo projeto da emissora, AVida de Jó, em que será protagonista.

Filha de Onri (Victor Sparapane) e Siloé (Jessika Alves), Adina tem um relacionamento complexo com Acabe (Antônio Zeni). A personagem se destaca na história não só pela força física, mas também pela complexidade emocional. Ela mantém uma relação distante com seu pai, preferindo, muitas vezes, a companhia do melhor amigo.

“A Adina é uma menina forte e independente, que não tem medo do julgamento alheio. Para mim, ela é um símbolo feminino para época porque mostra para gente como personalidade, habilidade e persistência atropelam os rótulos. Afinal, ela consegue ser tão romântica quanto uma princesa e, ainda assim, usar calças e atirar com um arco e flecha – o que não era comum para mulheres na época. Ela consegue ser forte e determinada e, ainda assim, sonhar em encontrar um grande amor. Seus traços de guerreira não anulam sua doçura e isso que mais me encanta nela”, destaca Mah.

Reis proporcionou para a jovem atriz muitos aprendizados. “Aprendi que no meio artístico tem sim muito apoio e união. Minha experiência tem sido positiva. No dia-a-dia é que poucas pessoas têm noção do que é ser ator. Alguns professores, por exemplo, me pré-julgaram quando eu disse que queria ser atriz. Não entendiam porque, ‘mesmo assim’, continuava estudando em uma das escolas mais difíceis e tradicionais do Rio de Janeiro. O que as pessoas não entendem é que ser ator exige muito estudo e disciplina. Exige que você invista sim no intelectual e em todas as outras frentes que dão vida a uma narrativa”, pontua.

“Não é só decorar um texto ou vestir um figurino. Todos os dias no set, passamos por diversos testes de concentração, emocionais e físicos, por isso, inclusive, temos que saber controlar muito bem a nossa mente e coração. São meses de preparação, às vezes, para circunstâncias que não possuímos nenhum tipo de habilidade ou conhecimento. É um trabalho intenso, muitas vezes cansativo, mas feito com muito carinho e amor. No final, vendo o resultado e retorno de quem assiste, você pensa: valeu a pena persistir!”, completa Mah.

Questionada se tem alguma curiosidade de bastidor, ela entrega: “Tem uma cena da Adina em que ela acaba tropeçando no chão e caindo. Na hora, a produção me deu a marcação (o local) onde estava o colchão para eu cair. Até aí, estava tudo certo, mas na hora de me ‘jogar’ no colchão, acabei tropeçando de verdade num mato e dei duas cambalhotas. Fiquei uns dois segundos em choque e quando ia me levantar, o diretor deu ‘kill’ da cabana (o corte da cena) e saiu aplaudindo dizendo que tinha ficado incrível e super-realista. Mantive a pose e ele só vai descobrir que me estabanei mesmo quando ler essa matéria (risos)”.

Mah Duarte dá vida a guerreira habilidosa e destemida Adina - Foto: Arquivo Pessoal

'AMO A ARTE E ELA ME PERTENCE'

Mah Duarte iniciou sua carreira artística aos 2 anos e construiu um caminho sólido no teatro e no cinema. Aos 13, ingressou no prestigiado Tablado, no Rio de Janeiro, e passou a atuar em filmes e na televisão, preparando-se para papéis desafiadores. “Desde pequena, sempre fui muito sonhadora. Amava assistir os filmes mágicos da Disney e me imaginar neles. Até que comecei a querer saber como exatamente eram gravados. Ficava horas no YouTube pesquisando os ‘bts’ dos meus filmes favoritos e, cada vez mais, isso ia alimentando o meu amor pela arte”, diz.

“Mas foi só depois de começar a gravar vídeos de atuação para Internet e receber muitos feedbacks positivos, que de fato, comecei a investir em cursos de atuação. Me lembro da primeira vez que pisei em um estúdio, foi como assistir pela primeira vez um filme da Julia Roberts ou comer um mousse de maracujá! Senti algo tão inexplicável, era quase como se meu coração fosse pular do peito. Senti que fazia parte daquilo, que era meu propósito. Não me imagino fazendo algo diferente. Amo a arte e ela me pertence”, continua Mah.

A jovem artista confessa ser uma pessoa com sonhos grandes, disposta a investir em cada um deles, mas sem perder o que importa de verdade: estar feliz, com sua família, amigas, em qualquer lugar tranquilo e – ela salienta – com cara de férias de verão. “Amo filmes de romance, ficção científica e baseados em fatos reais. Sou muito romântica e quero finais felizes sempre. O amor sempre vence, né? Na minha playlist, tenho James Arthur (aliás, melhor show que assisti), top 1, Ed Sheeran, Adele, Billie Eilish (…) Tudo é muito simples na minha vida. De mais intenso, com certeza, a minha paixão por atuar”, confessa.

CRESCEU RODEADA PELA ARTE

Mah Duarte nasceu no Rio de Janeiro e foi criada em um ambiente artístico. Cresceu rodeada pela arte, com seu avô e pai sendo artistas plásticos, e seu tio-avô deixando um legado marcante, com mais de 30 livros dedicados a importantes personalidades do teatro brasileiro. Todas essas influências tiveram um importante impacto em sua predileção pelas artes: desde a dança (ballet clássico) até a atuação.

“A arte influencia a minha vida de todas as maneiras possíveis. Eu sinto que de algum jeito ela sempre esteve presente em mim, mas precisava que eu retribuísse essa ligação com ela para que pudesse ser explorada. Minha família por parte de pai é toda artística. Têm atores, artistas plásticos, escultores etc. Todas essas áreas me compõem”, fala.

Em busca de aperfeiçoamento, a jovem fez curso de teatro no renomado Tablado e estava estudando cinema na PUC (RJ), com foco em roteiros e produção audiovisual. “Comecei e estava gostando bastante, mas precisei trancar por causa de um novo trabalho, que, aliás, já estou em preparação. Uma produção que me deu de presente uma personagem tão linda quanto a Adina, embora, com trajetória completamente diferente. Vivendo um sonho. Sobre a faculdade, volto assim que puder, é minha meta também”, garante.

A atriz Mah Duarte nasceu no Rio de Janeiro e foi criada em um ambiente artístico - Foto: Arquivo Pessoal

SUCESSO NAS REDES SOCIAIS

Mah também se destaca nas redes sociais com mais de 1,5 milhão de seguidores. Fluente em inglês, produz conteúdos que variam de filmes, séries, estilo de vida, moda até os bastidores da profissão. Aproveita as viagens para gerar conteúdos autênticos e criativos para campanhas publicitárias. Já fez parcerias com várias marcas renomadas.

“Os tempos mudaram. O digital está aí para ajudar a mostrar o nosso trabalho, independente da profissão. Hoje em dia, todo mundo está nas redes sociais produzindo ou consumindo conteúdo, ou as duas coisas. Para mim, as minhas redes servem para distribuir e promover o meu trabalho tanto para pessoas que gostam de me acompanhar (e me apoiam muito), quanto para produtores de elenco, por exemplo. O ator precisa ser visto e aproveitar essa oportunidade de espaço para mostrar a sua arte, seu lado humano e ainda entreter a sua audiência. Usar a internet para isso me parece uma boa estratégia”, reflete.

NOVA NOVELA DA RECORD

Mah Duarte já está em preparação para uma nova personagem em outra novela da Record, A Vida de Jó. “Olha, esse novo projeto vai ser grande. Fiquei semanas seguidas em preparação e até mesmo aqui, na minha viagem de férias, tiro um tempo para estudar as cenas. É uma personagem muito importante para a trama e fico mais honrada em dizer, minha primeira protagonista! Está tudo sendo feito com muito amor e dedicação. Muito bom trabalhar em projetos que se consegue ver que todos os envolvidos estão preocupados e interessados em fazer dar certo”, festeja.

Já que a atriz garante que é uma jovem sonhadora, a CARAS Brasil quer saber quais são os seus maiores sonhos. “Eu costumo listar meus sonhos como planos. O primeiro era estar na TV e streaming, aconteceu. Depois, planos para cinema: um filme para mim é mais do que uma forma de entretenimento. Acredito que é um lugar de conforto, de dor, de amor, de fé, cada projeto tem o propósito de alguma forma de impactar e se conectar com quem assiste”, frisa.

“Eu quero poder retratar vidas e histórias nessa tela gigante, que representem as pessoas e que de alguma forma toque no coração delas. Mas se estiver se referindo a algo mais concreto: quero ser reconhecida como uma atriz incrível no Brasil. Em paralelo, participar de produções como diretora. Um sonho pessoal é ter uma família como a minha hoje. Vai demorar, mas acredito que vai ser lindo”, finaliza a artista.

