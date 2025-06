Mãe de Virginia se pronuncia sobre 'ter deixado' dívidas no nome da filha

Após notícias sobre a filha ter bens penhorados, mãe de Virginia se explica com influenciadora após descoberta de dívidas

A mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão, explicou-se para a filha após elas descobrirem dívidas de um imóvel em Londrina, no Paraná. Depois da empresária saber que as notícias sobre ter seus bens penhorados é verdade, a ex-sogra de Zé Felipe mandou uma mensagem para a herdeira.

Em vídeos em seus stories, a influenciadora digital explicou e confirmou que está com dívidas em um imóvel que havia dado para a mãe cuidar e ficar com os lucros. Virginia Fonseca então brincou sobre Margareth Serrão estar dando trabalho.

"Alguém mais está tendo dificuldade em criar sua mãe? A mulher não escuta", postou a famosa. Em resposta, a mãe se explicou. "Beleza, fez bem, a culpa foi e não foi minha, a imobiliária nunca me passou isso e eu eu fiquei tranquila" , comentou que deixou a responsabilidade com a imobiliária responsável.

"Agora vou até verificar os IPTU lá do prédio, porque vi que não podemos acreditar nestas imobiliárias. Boa noite e durma com Deus. Também te amo", escreveu Margareth uma mensagem para a filha na rede social.

Para quem não acompanhou, Virginia Fonseca gravou uma série de stories explicando o que aconteceu para ter a ameaça de seus bens penhorados. A influenciadora contou com detalhes a história de ter descoberto que o imóvel estava com o IPTU atrasado há mais de cinco anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Margareth Pimenta Serrão (@margareth_serrao)

Virginia revela ciúmes da mãe com o namorado

A influenciadora digital Virginia Fonseca revelou que sentiu ciúmes no início do namoro da mãe, Margareth Serrão, com o sanfoneiro Danilo Nascimento. No último Sabadou, do SBT, que foi ao ar neste sábado, 14, a empresária comentou como ficou ao ver que a matriarca estava comprometida.

A apresentadora então surpreendeu a ex-sogra de Zé Felipe ao dizer que ficou enciumada. Surpresa, Margareth Serrão comentou que percebeu um pouco o incômodo, mas que a herdeira não dividiu o que estava se passando. Saiba mais aqui!