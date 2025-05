Mãe de Virginia revela que não se sente à vontade morando com a filha

Agora comprometida com sanfoneiro, mãe de Virginia revela que não se sente à vontade de levar visitas na mansão da filha; veja

A mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão, voltou a falar sobre querer um espaço para ter intimidade com seu namorado e amigos. Durante o Sabadou, do SBT, a sogra de Zé Felipe esclareceu que não se sente cem por cento à vontade na mansão da herdeira.

Morando há anos com a empresária, o cantor e os netos, a mãe da apresentadora explicou que é uma questão dela, de não se sentir à vontade para convidar as pessoas para a residência. Margareth Serrão disse que se sente em casa, mas, que levar o namorado, Danilo Sanfoneiro, ou amigos para o local é algo mais íntimo, por isso, não tem coragem de fazer um jantar ou outros eventos.

"Olha só, eu moro na casa dela e a casa dela, a casa é dela, eu me sinto como se eu estivesse na minha casa, mas eu não tenho, por mim mesmo, não é por eles, é por causa do meu jeito mesmo, mas eu não tenho coragem de convidar meus amigos para dar um jantar lá, não tenho coragem de levar meu namorado, ele vai só quando tem festa", esclareceu a senhora.

Semanas atrás, Margareth Serrão surpreendeu Virginia Fonseca com um pedido para o Dia das Mães. Na ocasião, ela chegou a pedir um apartamento em Goiânia dizendo que a influenciadora precisava de uma base na cidade, mas que usaria para ela também.

Como foi o primeiro encontro da mãe de Virginia?

Margareth Serrão teve um encontro romântico no dia 27 de janeiro. Ela foi encontrar um pretendente e aproveitou a noite especial até de madrugada. Nos stories do Instagram, Virginia fez a mãe contar os detalhes de como foi o encontro, mas disse que a mãe estava mentindo sobre uma parte do encontro.

"Mãe, conta para a gente como foi”, disse a jovem. E a mãe disse: "O que você quer que eu conte? Fomos para o bar e foi dois amigos dele também. Tinha música ao vivo e foi ótimo. Depois, a gente ia embora e falou: ‘Vamos lá em casa’. Fomos para fazer o after e fui embora às 3 horas”.

Então, Virginia provocou a mãe: "Você está mentindo porque começou a rir. Contou tudo certo até a hora que começou a rir”. Porém, entre risadas, Margareth negou que estivesse mentindo. "O que você quer que eu falo? O que você quer que eu invento aqui? Não menti! O que você quer saber? Você não tem vergonha, não?”. Mesmo assim, Virginia insistiu: "Alguma coisa aconteceu porque eu não falei nada. Eu não estou supondo nada”.

Logo depois, a influencer flagrou a mãe contando o que o homem disse para ela: "Quero que você saiba que eu não estou com você por interesse, porque vai ter especulação. Eu não estou com você porque é famosa, não é isso. É porque te admiro muito mesmo. Se quiser, a gente vai ficar se conhecendo, vai ficar saindo”.