Mãe de Virginia paga dívida e presta conta para a filha: 'Resolvido'

Após ameaça de penhora de bens, mãe de Virginia paga anos de IPTU atrasado e mostra comprovante para a filha; veja o que aconteceu

A mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão, pagou as dívidas que estavam causando problema e até ameaçando alguns bens da filha. Na rede social, a empresária compartilhou a conversa que teve com a matriarca pelo celular e mostrou que ela enviou o comprovante de quitação.

Viajando pela China a trabalho, a influencer recebeu a mensagem da mãe contando que resolveu a situação do IPTU atrasado do imóvel que ela tinha deixado para Margareth Serrão alugar e receber os lucros.

"Resolvido", disse a mãe da famosa ao enviar o comprovante de pagamento das contas que estavam em aberto há mais de cinco anos.

Para quem não acompanhou, Virginia Fonseca viu notícias na internet de que teria seus bens penhorados por não pagar IPTU de um imóvel em Londrina, no Paraná. Ao questionar a mãe se isso seria verdade, a apresentadora acabou descobrindo que o imposto não era quitado há anos por acharem que a imobiliária estava resolvendo a questão.

Após a descoberta, Margareth Serrão se explicou para a herdeira e esclareceu o engano que havia cometido. A influenciadora então brincou que está tendo problemas na hora de criar a mãe, ela até relembrou que seu nome foi parar no Serasa ao a senhora esquecer de pagar sua conta de celular.

