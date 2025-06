Mãe de Virginia nega ter curtido posts sobre separação da filha: 'Nem vi'

Após acusações de ter curtido posts sobre término da filha e de Zé Felipe, mãe de Virginia se pronuncia e explica o que pode ter acontecido

A mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão, esclareceu nesta sexta-feira, 27, as curtidas encontradas em posts sobre a separação da filha e de Zé Felipe. Após tirarem prints dos likes dela nos textos, a senhora negou que tenha sido ela a responsável pelo ato.

Em seus stories na rede social, a ex-sogra do cantor comentou que algo pode ter acontecido sem querer, ainda mais, porque ela fica com as netas, Maria Alice e Maria Flor, que mexem em seu celular. Margareth afirmou que se tiver algo para falar com a filha ou o pai de seus netos, ela falará diretamente com eles.

"Que eu curti alguns posts aí, falando do divórcio, olha, sinceramente, eu não curto nada disso, eu nem estou curtindo nada ultimamente no Instagram. O que que deve estar acontecendo é: quando a gente está ali vendo o Instagram, que vai passando com o dedo, pode ser que o meu dedo clicou e eu nem vi, isso pode acontecer e às vezes eu estou com meu Instagram aberto aí eu brinco com as meninas, alguma coisa assim aconteceu", explicou.

"Eu não curti, tipo eu fui lá e curti, é isso que aconteceu, porque eu não tenho que dar a minha opinião através de post de pessoas no Instagram, se eu tiver que falar alguma coisa com a Virginia, com o Zé Felipe, eu vou falar com eles, não preciso curtir post nenhum, de nada no Instagram, então o que deve ter acontecido foi isso", pontuou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)

Mãe de Virginia se pronuncia sobre 'ter deixado' dívidas no nome da filha

A mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão, explicou-se para a filha após elas descobrirem dívidas de um imóvel em Londrina, no Paraná. Depois da empresária saber que as notícias sobre ter seus bens penhorados é verdade, a ex-sogra de Zé Felipe mandou uma mensagem para a herdeira.

Em vídeos em seus stories, a influenciadora digital explicou e confirmou que está com dívidas em um imóvel que havia dado para a mãe cuidar e ficar com os lucros. Virginia Fonseca então brincou sobre Margareth Serrão estar dando trabalho.