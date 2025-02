Mãe de Virginia ignora polêmicas e mostra curtição com o namorado

Após assumir novo namorado e causar alvoroço pela sua escolha, mãe de Virginia ignora repercussão e compartilha momento de curtição com o amado

A mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão, assumiu seu novo namorado nas rede sociais nos últimos dias e causou alvoroço com a novidade. Isso porque, ela postou uma foto com o sanfoneiro Danilo Nascimento, de 38 anos. Ignorando as polêmicas geradas, a sogra de Zé Felipe postou um novo encontro com ele.

Na noite desta terça-feira, 04, a funcionária do SBT, que faz parte do programa Sabadou, mostrou que foi com o amado para um bar com os amigos. Margareth Serrão então fez o que mais gosta, beber cerveja, e na companhia do sanfoneiro.

Sorridente, a mãe da empresária apareceu curtindo o momento enquanto a filha, o genro e as netas estão na mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Margareth contou ao portal Leo Dias que assumiu o relacionamento após seguir o conselho da sogra de Leonardo, dona Eponina Rocha.

A mãe de Poliana Rocha aconselhou a senhora a não se anular como mulher. "Fiquei pensando no que ela me disse e abri minha mente “, disse Margareth ao portal. Em seguida, ela postou a primeira foto com o sanfoneiro.

Namorado de mãe de Virginia pede DNA após a ex alegar que está grávida dele

Nesta terça-feira, 4, Danilo Nascimento, também conhecido como Danilo Sanfoneiro, de 38 anos, assumiu recentemente o namoro com Margareth Serrão, mãe da influencer Virginia Fonseca, e veio por meio dos stories de seu perfil no Instagram rebater a acusão da ex-namorada, Karolayne Lima, de que ele a engravidou. Ele ressaltou que a jovem nem sabia quem era o pai, e que ele pediu pelo teste de paternidade.

"Não vim aqui para denegrir ninguém. Como tenho mãe e irmãs chorando, não posso ficar de braços cruzados. Vou postar no meu próximo Stories o motivo que eu pedi para fazer DNA. Estou sendo atacado por inúmeras fake news. Essa foi a maneira que recebi a notícia da gravidez que até o mês passado o suposto pai e o atual namorado, que tem o nome de João. Ela mesmo não tem certeza", disse.

