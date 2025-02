Mãe de Virginia Fonseca publica reflexão após críticas por assumir novo relacionamento

Margareth Serrão, mãe de Virginia Fonseca, surgiu reflexiva nas redes sociais após receber críticas ao assumir namoro com músico: "Não espere"

Após compartilhar detalhes de seu primeiro encontro com um pretendente, até então, desconhecido, Margareth Serrão, mãe de Virginia Fonseca, assumiu, nesta terça-feira, 4, seu relacionamento com o sanfoneiro Danilo Nascimento. A influenciadora, no entanto, tornou-se alvo de críticas, tanto pelo fato de o músico ter encerrado recentemente um relacionamento com uma ex-namorada que está grávida, quanto por comentários etaristas, já que é 21 anos mais velha que o parceiro. Diante das polêmicas, Margareth surgiu reflexiva na web.

"Não espere pelo momento perfeito. Faça de cada momento a oportunidade perfeita", disse a publicação compartilhada nos stories do Instagram.

Confira:

Margareth Serrão reflete nas redes sociais. Foto: Reprodução/Instagram

Quem é o novo pretendente de Margareth Serrão?

Recentemente, Virginia Fonseca agitou a internet ao compartilhar que a mãe, Margareth Serrão, estava prestes a ter um primeiro encontro. Em conversa com o portal LeoDias, Margareth revelou a identidade do pretendente e compartilhou detalhes sobre o romance. Conheça mais sobre ele:

O novo affair de Margareth Serrão é o sanfoneiro Danilo Nascimento, de 38 anos. O músico, que já tem uma amizade próxima com a família de Leonardo, também conhece Virginia Fonseca. Ele chegou a se apresentar em um evento que contou com a presença da influenciadora e posou para fotos ao lado dela e de Margareth.

Em contato com o veículo, a matriarca confirmou que está conhecendo melhor o sanfoneiro e produtor musical. Ela ainda compartilhou que o incentivo veio da sogra de Leonardo, Eponina Rocha, que aconselhou que ela não se anulasse como mulher. “Fiquei pensando no que ela me disse e abri minha mente “, disse Margareth ao portal.

Ainda durante o bate-papo, a mãe de Virginia garantiu que ainda não é um namoro. Ela contou que Danilo já fazia parte do círculo de amigos da família e que os dois se encontraram algumas vezes, mas foi apenas recentemente que surgiu um envolvimento afetivo entre eles.

Confira fotos de Margareth e Danilo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Danilo Nascimento (@danilosanfoneirooficial)

