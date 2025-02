Mãe de Virginia Fonseca faz confissão ao falar do novo affair: 'Resolvi abrir o meu coração'

Margareth Serrão, mãe de Virginia Fonseca, assume romance; em entrevista à CARAS Brasil, ela fala do relacionamento e revela há quanto tempo estão juntos

Margareth Serrão (59), a mãe de Virginia Fonseca (25), assumiu seu novo amor nas rede sociais. Após alguns dias do encontro com o homem misterioso, a sogra de Zé Felipe (26) postou uma foto ao lado de seu eleito, o sanfoneiro Danilo Nascimento. Em entrevista à CARAS Brasil, a influenciadora digital abre o coração ao falar do novo relacionamento.

Nesta semana, Margareth Serrão resolveu dar uma chance ao amor e publicou uma selfie coladinha com o sanfoneiro e até se declarando para ele. "Gato", disse ela colocando um emoji de carinha de apaixonada.

Margareth Serrão abre o jogo e revela há quanto tempo está se envolvendo com Danilo Nascimento: - "Estamos nos conhecendo melhor. Nosso primeiro “date” como falam atualmente, rs. foi no máximo há uns 15 dias atrás", porém ela reforça: "Ainda não é um namoro".

A mãe de Virginia Fonseca relembra uma conversa que teve com Eponina Rocha, a sogra do cantor Leonardo(61) que a incentivou a dar uma chance para o amor. Margareth revela que o conselho fez toda a diferença para ela assumir o novo relacionamento.

"Na verdade eu resolvi abrir a minha mente depois de uma conversa com a Eponina Rocha, mãe da Poliana. Onde ela falou pra eu não me anular como mulher e eu fiquei pensando sobre isso e vi que ela realmente tinha razão. Então, resolvi abrir o meu coração e uma nova porta para o amor", afirma.

CARINHO QUE FAZ DIFERENÇA

Depois que Margareth assumiu seu novo relacionamento, ela foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Ela confessa que não esperava tamanha repercussão, mas agradece o apoio que vem recebendo.

"Sinceramente não esperava que fosse tomar essa proporção toda, mas eu fico muito feliz pelo carinho e as boas vibrações que eu recebo do pessoal. Esse carinho é importante". Apaixonada, ela se derrete ao falar do companheiro.



"Estou em uma fase de muita leveza, me sentindo bem, emagreci e tudo isso eleva a nossa autoestima. De uma maneira bem resumida, eu estou muito feliz com tudo que estou vivendo hoje", finaliza a influenciadora Margareth Serrão em entrevista à CARAS Brasil.

