Mãe de Virginia Fonseca compartilha momento com o namorado: 'Vai ter que fazer'

A mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão, usou as redes sociais nesta quinta-feira, 6, para compartilhar um momento de sua rotina com o namorado, o sanfoneiro Danilo Nascimento. Os dois, que estão na mansão da família em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, onde passaram o carnaval, foram à academia nesta manhã.

A caminho do local, Margareth compartilhou: "Agora nós estamos indo ali fazer uma caminhada. Falei pro Danilo: 'Vamos fazer uma caminhadinha?' Aí ele: 'Vamos, daqui lá na cozinha tem 10 quilômetros.' Vou te contar, viu. Tirar esse homem aqui para caminhar é difícil, viu.", disse.

Em seguida, o sanfoneiro retrucou: "Eu sou quase um atleta". " Mas vou botar ele nos trinques. Vai ter que chegar e malhar também. Pegar peso. Vai ter que fazer... ", garantiu a avó de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Recentemente, os dois celebraram um mês de namoro e trocaram declarações nas redes sociais. Em seu perfil, o artista compartilhou uma foto deles juntos. "Feliz um mês de namoro, gata. A sua chegada trouxe um novo sentido para a minha vida. Obrigado por me fazer sorrir e me dar os melhores conselhous e por ser minha companheira de todas as horas", disse ele. Ao repostar o momento, Margareth escreveu: "Feliz um mês para nós, gato".

Como foi o primeiro encontro da mãe de Virginia?

Margareth Serrão teve um encontro romântico na noite do dia 27 de janeiro. Nos stories do Instagram, Virginia fez a mãe contar os detalhes de como foi o encontro, mas disse que ela estava mentindo sobre uma parte do encontro.

"Mãe, conta para a gente como foi”, disse a jovem. E a mãe disse: "O que você quer que eu conte? Fomos para o bar e foi dois amigos dele também. Tinha música ao vivo e foi ótimo. Depois, a gente ia embora e falou: ‘Vamos lá em casa’. Fomos para fazer o after e fui embora às 3 horas”.

