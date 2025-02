Mãe de Virginia Fonseca assume novo romance e tem dia marcado por reflexão e críticas; confira

Margareth Serrão, mãe de Virginia Fonseca, posta clique assumindo seu novo parceiro e tem dia agitado; confira tudo o que aconteceu

A semana ainda está se iniciando, mas para Margareth Serrão (59), a mãe de Virginia Fonseca, ela já começou bastante agitada. Isso porque a artista assumiu seu novo amor nas rede sociais. Após alguns dias do encontro com o homem misterioso, a sogra de Zé Felipe postou uma foto ao lado de seu eleito, o sanfoneiro Danilo Nascimento, de 38 anos. Depois do anuncio, confira tudo que aconteceu com a influenciadora digital.

Em uma nota para o portal Leo Dias, a funcionária do SBT revelou a identidade de seu companheiro. Algumas fotos deles juntos em um evento com Virginia já tinham sido mostradas. Margareth Serrão resolveu publicar uma selfie coladinha com o sanfoneiro e até se declarando para ele. "Gato", disse ela colocando um emoji de carinha de apaixonada.

Depois da declaração, Margareth Serrão foi alvo de alguns ataques etaristas nas redes sociais. Nas próprias publicações da mãe de Virginia Fonseca, internautas criticaram o novo relaciomaneto da artista e mostraram que não a apoiavam.

Alguns internautas comentaram em uma foto de Margareth Serrão: "Ainda dá tempo, Margara, confia em mim"; "Sai desse namorado ai"; "Achei que a senhora tivesse mais maturidade"; entre outros comentários etaristas.

O QUE ELA FEZ?

A influenciadora, no entanto, tornou-se alvo de críticas, tanto pelo fato de o músico ter encerrado recentemente um relacionamento com uma ex-namorada que está grávida, quanto por comentários etaristas, já que é 21 anos mais velha que o parceiro. Diante das polêmicas, Margareth surgiu reflexiva na web.

"Não espere pelo momento perfeito. Faça de cada momento a oportunidade perfeita", disse a publicação compartilhada nos stories do Instagram.

CONSELHO QUE FEZ A DIFERENÇA

A mãe de Virginia Fonseca não entrou em mais detalhes sobre a relação, mas em relato ao portal LeoDias, a a matriarca confirmou que está conhecendo melhor o sanfoneiro e produtor musical e se permitiu entregar ao amor.

Ela ainda compartilhou que o incentivo veio da sogra de Leonardo, Eponina Rocha, que aconselhou que ela não se anulasse como mulher. “Fiquei pensando no que ela me disse e abri minha mente “, disse a influenciadora Margareth ao portal.

