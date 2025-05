Mãe de Virginia Fonseca alfineta Padre Patrick e ele reage: ‘Não estava’

Mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão faz comentário sobre depoimento do Padre Patrick na CPI das Bets e ele dá resposta bem direta

Mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão alfinetou o Padre Patrick nesta quarta-feira, 21, após ele dar um depoimento na CPI das Bets. Há alguns dias, Virginia também deu seu depoimento na investigação sobre os jogos online, e o padre foi convocado para dar seu testemunho do que tem visto na população que aderiu aos jogos.

Nas redes sociais, Margareth disse: “Mas agora até padre atrás de biscoito, de seguidores, de ganhar engajamento, está inseminando ódio. É o fim dos tempos mesmo!”.

Ao ver o comentário dela, o padre Patrick se defendeu e disse que não quer criticar ninguém. “À senhora, desejo apenas muita luz e sucesso. Não é o engajamento que paga as minhas contas. Logo, não estava atrás de biscoito. Gostaria de dizer que você tem uma família linda e que os respeito profundamente. Espero que usem da influência que possuem para fazer o bem, assim como deduzo que já façam, mas de uma forma diferente. você não vai me ver rebatendo comentários de ódio como esses porque, além de acreditar que todo ser humano erra, eu acredito que podemos melhorar com os erros. Logo, já que estes com tempo, assista por completo o video da CPI e se pergunte se em algum momento eu ofendi a sua família. Eu estive ali para alertar sobre jogo online, se você se sentiu ofendida em algum momento, peço desculpas, mas acho que não fui eu quem a acusou, foi a sua própria consciência. Deus abençoe”, afirmou.

Padre Patrick já detonou os bebês reborn

Influenciador no TikTok, o padre Patrick surpreendeu ao dar sua opinião sobre o bebê reborn. Em um vídeo nas redes sociais, ele criticou as pessoas que cuidam das bonecas como se fossem crianças de verdade e diz que não acha isso normal.

"Deixa eu fazer um desabafo. Não sei o que está acontecendo que aqui no meu Instagram está aparecendo um monte de vídeo das mães de bebês reborn (risos). O que está acontecendo com o mundo? Olha, se a Nasa quiser que eu vá de cobaia pra Marte, eu estou disponível. Estou superinteressado em ser o primeiro padre de Marte. Acho que estou cansado deste mundo. Queria saber uma coisa, é por engajamento só ou realmente existe uma conexão? Estou curioso. O que está acontecendo, gente? Está tendo chá revelação, encontro no parque com os nenéns reborn e as mães estão levando [as bonecas] para o hospital. Jesus, volta logo", afirmou.

E completou: "É difícil eu assumir, mas está faltando marido para essas mulheres. Não que homem seja a opção, mas está faltando marido para essas mulheres se ocuparem de alguma forma, porque não é possível. É o apocalipse. Jesus está voltando, se prepare, se confesse. Sem contar que essas bonecas parecem o capiroto. Eu não conseguiria dormir com um bebê reborn aqui".

Leia também: Virginia Fonseca revela como foi participar da CPI das Bets: ‘Respeitada'