Mãe de Virginia é pedida em namoro oficialmente com aliança

Durante o aniversário do namorado, mãe de Virginia recebe novo pedido de namoro com anel e declaração em público; veja o momento

A mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão, foi pedida oficialmente em namoro na noite desta quinta-feira, 14, durante o aniversário de seu namorado, o sanfoneiro Danilo Nascimento. Após os parabéns, o pedido foi realizado novamente pelo artista para a amada.

Com um anel e uma declaração, ele oficializou o relacionamento em frente aos convidados. Radiante, a ex-sogra de Zé Felipe aceitou a aliança e a exibiu logo em seguida.

A nora de Margareth Serrão, a influencer Mellody Barreto, registrou e postou um pouco do momento especial. "Gente, minha sogra foi pedida em namoro oficialmente com anel e tudo agora. Amei, Danilão. Parabéns", celebrou ela.

É bom lembrar que a mãe de Virginia está se relacionando com Danilo Nascimento desde o início do ano. Nos últimos dias, Margareth Serrão deu o que falar ao desejar feliz Dia dos Pais para a herdeira.

Também recentemente, Virginia Fonseca se pronunciou sobre outra polêmica envolvendo sua mãe. A matriarca deu o que falar ao curtir algumas publicações de fofocas envolvendo a filha e o ex-marido.

Mãe de Virginia é pedida em namoro - Foto: Reprodução/Instagram

Mãe de Virginia é pedida em namoro - Foto: Reprodução/Instagram

Mãe de Virginia é pedida em namoro - Foto: Reprodução/Instagram

Como foi o primeiro encontro da mãe de Virginia?

Margareth Serrão teve um encontro romântico no dia 27 de janeiro. Ela foi encontrar um pretendente e aproveitou a noite especial até de madrugada. Nos stories do Instagram, Virginia fez a mãe contar os detalhes de como foi o encontro, mas disse que a mãe estava mentindo sobre uma parte do encontro.

"Mãe, conta para a gente como foi”, disse a jovem. E a mãe disse: "O que você quer que eu conte? Fomos para o bar e foi dois amigos dele também. Tinha música ao vivo e foi ótimo. Depois, a gente ia embora e falou: ‘Vamos lá em casa’. Fomos para fazer o after e fui embora às 3 horas”.

Então, Virginia provocou a mãe: "Você está mentindo porque começou a rir. Contou tudo certo até a hora que começou a rir”. Porém, entre risadas, Margareth negou que estivesse mentindo. "O que você quer que eu falo? O que você quer que eu invento aqui? Não menti! O que você quer saber? Você não tem vergonha, não?”. Mesmo assim, Virginia insistiu: "Alguma coisa aconteceu porque eu não falei nada. Eu não estou supondo nada”.

Logo depois, a influencer flagrou a mãe contando o que o homem disse para ela: "Quero que você saiba que eu não estou com você por interesse, porque vai ter especulação. Eu não estou com você porque é famosa, não é isso. É porque te admiro muito mesmo. Se quiser, a gente vai ficar se conhecendo, vai ficar saindo”.