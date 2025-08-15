CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Atualidades
  2. Mãe de Virginia é pedida em namoro oficialmente com aliança
Atualidades / Amor!

Mãe de Virginia é pedida em namoro oficialmente com aliança

Durante o aniversário do namorado, mãe de Virginia recebe novo pedido de namoro com anel e declaração em público; veja o momento

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 15/08/2025, às 07h00

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Mãe de Virginia é pedida em namoro
Mãe de Virginia é pedida em namoro - Reprodução/Instagram

A mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão, foi pedida oficialmente em namoro na noite desta quinta-feira, 14, durante o aniversário de seu namorado, o sanfoneiro Danilo Nascimento. Após os parabéns, o pedido foi realizado novamente pelo artista para a amada.

Com um anel e uma declaração, ele oficializou o relacionamento em frente aos convidados. Radiante, a ex-sogra de Zé Felipe aceitou a aliança e a exibiu logo em seguida.

A nora de Margareth Serrão, a influencer Mellody Barreto, registrou e postou um pouco do momento especial. "Gente, minha sogra foi pedida em namoro oficialmente com anel e tudo agora. Amei, Danilão. Parabéns", celebrou ela.

É bom lembrar que a mãe de Virginia está se relacionando com Danilo Nascimento desde o início do ano. Nos últimos dias, Margareth Serrão deu o que falar ao desejar feliz Dia dos Pais para a herdeira.

Também recentemente, Virginia Fonseca se pronunciou sobre outra polêmica envolvendo sua mãe. A matriarca deu o que falar ao curtir algumas publicações de fofocas envolvendo a filha e o ex-marido.

Mãe de Virginia é pedida em namoro
Mãe de Virginia é pedida em namoro - Foto: Reprodução/Instagram
Mãe de Virginia é pedida em namoro
Mãe de Virginia é pedida em namoro - Foto: Reprodução/Instagram
Mãe de Virginia é pedida em namoro
Mãe de Virginia é pedida em namoro - Foto: Reprodução/Instagram

Como foi o primeiro encontro da mãe de Virginia?

Margareth Serrão teve um encontro romântico no dia 27 de janeiro. Ela foi encontrar um pretendente e aproveitou a noite especial até de madrugada. Nos stories do Instagram, Virginia fez a mãe contar os detalhes de como foi o encontro, mas disse que a mãe estava mentindo sobre uma parte do encontro.

"Mãe, conta para a gente como foi”, disse a jovem. E a mãe disse: "O que você quer que eu conte? Fomos para o bar e foi dois amigos dele também. Tinha música ao vivo e foi ótimo. Depois, a gente ia embora e falou: ‘Vamos lá em casa’. Fomos para fazer o after e fui embora às 3 horas”.

Então, Virginia provocou a mãe: "Você está mentindo porque começou a rir. Contou tudo certo até a hora que começou a rir”. Porém, entre risadas, Margareth negou que estivesse mentindo. "O que você quer que eu falo? O que você quer que eu invento aqui? Não menti! O que você quer saber? Você não tem vergonha, não?”. Mesmo assim, Virginia insistiu: "Alguma coisa aconteceu porque eu não falei nada. Eu não estou supondo nada”.

Logo depois, a influencer flagrou a mãe contando o que o homem disse para ela: "Quero que você saiba que eu não estou com você por interesse, porque vai ter especulação. Eu não estou com você porque é famosa, não é isso. É porque te admiro muito mesmo. Se quiser, a gente vai ficar se conhecendo, vai ficar saindo”.

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

Virginia FonsecaMargareth Serrãomãe de virginia
Virginia Fonseca Virginia Fonseca  

Leia também

Apaixonados!

Larissa Manoela e André Luiz Frambach - Foto: Reprodução/Instagram/@victorknabben

André Luiz Frambach comenta post de Larissa Manoela sobre casamento: 'Como faz?'

Rolê

Virginia surge com dois irmãos de Zé Felipe - Reprodução/Instagram

Virginia surge curtindo noite com os irmãos de Zé Felipe; veja

A fila andou?

Zé Felipe - Foto: Reprodução/Instagram

Equipe de Zé Felipe se pronuncia sobre suposto affair do cantor com influencer

Guarda compartilhada

Rayane Figliuzzi - Foto: Reprodução / Instagram

Rayane Figliuzzi, namorada de Belo, comemora guarda do filho

Eita!

Virginia Fonseca posta reflexão - Foto: Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca posta sobre 'paz interior' após rumores de climão com Zé Felipe

Acabou!

Lucas Guedez e Gkay - Foto: Reprodução / Instagram

Lucas Guedez abre o jogo sobre Gkay: ‘Preferi cortar relações’

Últimas notícias

Carolina Dieckmmann e o filho caçula, JoséCarolina Dieckmmann revela 'bolo' inusitado do aniversário do filho: 'Não come'
Gloria Maria com as duas filhas, Laura e MariaFilha de Gloria Maria homenageia a jornalista no dia em que ela faria aniversário
Roberto Justus passa por cirurgia após lesãoRoberto Justus passa por cirurgia após sofrer lesão: 'Operei meu menisco'
Joelma e YasminNasce o primeiro neto de Joelma e pai divulga registro do bebê
Mãe de Virginia é pedida em namoroMãe de Virginia é pedida em namoro oficialmente com aliança
Chris Pitanguy revelou ter realizado uma blefaroplastiaQual cirurgia plástica Chris Pitanguy fez? Médico aponta: 'Resultado tende a ser discreto'
Juliana Arrais e Ricardo MacchiRicardo Macchi se emociona em podcast ao falar do câncer de sua esposa
Cela LopesCela Lopes assume namoro com CEO e recebe pedido de namoro de cinema
Julia Dalavia e Jaffar Bambirra no lançameno de Dias PerfeitosConfira os looks das celebridades na estreia de ‘Dias Perfeitos’
Ludmilla, Zuri e Brunna GonçalvesLudmilla se emociona com tema do mesversário da filha: 'Surpresa linda'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade