Mãe de Sheron Menezzes faz forte desabafo após a morte do filho: 'Gritei muito'

Mãe de Sheron Menezzes, Veralinda falou sobre a partida do irmão da atriz e relembrou os últimos momentos ao lado do filho

A família de Sheron Menezzes está enfrentando um momento bastante delicado. A atriz perdeu o irmão, Draiton Mancilha de Menezes, de 36 anos, no dia 16 de agosto. Nesta sexta-feira, 22, a dona Veralinda, mãe dos dois, fez um desabafo comovente ao falar sobre a partida precoce do filho.

Em seu perfil oficial, a matriarca da família publicou uma sequência de fotos de Draiton, incluindo registros em família e de quando ele ainda era criança, e recordou os últimos momentos ao lado do rapaz. De acordo com o texto de Veralinda, o irmão de Sheron faleceu após uma parada cardiorrespiratória.

" Parada cardíaca de 22 minutos e sobreviver? Para o meu filho Draiton, driblar a morte era seu esporte favorito, para meu desespero e muita dor. Nesse dia seu coração batia acelerado a 140. Eu estava lhe fazendo um carinho no rosto, tentando acalmar os seus gemidos de dor", iniciou ela.

" Quando a minha mão desceu para o seu peito e percebi o silêncio de seu coração eu gritei, gritei muito te chamando de volta pra mim e o quarto se encheu de médicos e todo tipo de profissional ressuscitador, numa dedicação incansável e firme na decisão de o fazer voltar. Era uma equipe de mais de 20 profissionais envolvidos, vozes se revezando no comando, muita correria pelos corredores, como nos filmes... Quando um médico gritou: pulso, bolsa de sangue, eu percebi que ele tinha voltado e quase desfaleci...", continuou.

Em seguida, dona Veralinda relembrou os avisos médicos recebidos pelo filho ao longo da vida. Segundo a mãe de Sheron Menezzes, Draiton Mancilha, que sempre viveu intensamente, não costumava seguir nenhuma recomendação dos profissionais de saúde em relação a alguns tratamentos.

"Debochou da morte quando um renomado cardiologista lhe falou em 2019 que se não se tratasse teria apenas um ano e meio de vida... Não se tratou... Riu quando a médica lhe recomendou jamais colocar uma gota de álcool da boca: bebeu todas… Quando a gastro, há mais de 20 anos atrás me perguntou o que estava fazendo pela saúde dele, pois já estava com 12 anos e todas as crianças da idade dele com a mesma patologia que não transplantaram já haviam falecido, eu lhe respondi: 'Fé! Fé em Deus, em Jesus Cristo, em Oxalá, em Buda, no povo do oriente, em Alá, em Exu... Fé nos Anjos e nos Arcanjos. Fé em Nossa Senhora, nos médicos, nos curandeiros e no amor que todos temos por ele'", relatou ela.

"Mas a primeira superação foi quando aos 7 dias de vida ele revirou os olhos no meu colo e tive a impressão de que ele iria partir. Ali, eu entendi que tinha em meus braços um espírito fujão. E por isto estou esperando que seja só mais um susto, uma piada, e que a qualquer hora vais voltar pra mim, meu filho! ", finalizou dona Veralinda.

Dona Veralinda e o filho, Draiton Mancilha de Menezes - Foto: Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Veralinda Menezes (@veralinda.menezes)

O desabafo de Sheron Menezzes sobre a morte do irmão

Por meio das redes sociais, Sheron Menezzes compartilhou uma foto ao lado do irmão, Draiton Mancilha de Menezes, e comoveu ao falar sobre a morte do familiar. " Eu tava segurando a tua mão. No último minuto, no último segundo, até a linha ficar reta… eu tava ali, firme, segurando a tua mão ", iniciou ela.

"E a minha vontade era nunca mais soltar. Ninguém se prepara pra sentir uma dor assim. Eu implorei a Deus que te trouxesse pra mim, eu queria tanto esse irmão… e Ele te mandou. Hoje agradeço pelo tempo que Ele nos deu juntos. Um pedaço de mim foi arrancado, se foi… um pedaço de nós. Mas não se preocupa: agora a mãe vai descansar e a gente vai cuidar dela. Segue teu caminho de luz em paz, irmão. E saiba que eu sempre te amei e vou te amar pra sempre. Draiton Mancilha de Menezes. 24/05/1989 I 16/08/2025", finalizou Sheron Menezzes.

Leia também: Drayson Menezzes escreve carta de despedida ao irmão, que morreu aos 36 anos

Sheron Menezzes com a mãe e os irmãos - Foto: Reprodução / Instagram