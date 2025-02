Mãe de Sabrina Sato comenta relação da filha com Nicolas Prattes: 'Vi isso nele'

Mãe de Sabrina Sato, Kika Sato abriu o coração ao falar sobre o genro, o ator Nicolas Prattes; casal subiu ao altar em janeiro

Mãe de Sabrina Sato, Kika Sato abriu o coração ao comentar sobre o genro, Nicolas Prattes. Em participação no primeiro episódio do 'Carnaval da Sabrina', exibido no GNT, a matriarca da família não escondeu o carinho que sente pelo ator e fez questão de elogiá-lo.

Sabrina e Nicolas assumiram publicamente a relação no início de 2024 e, há poucos menos de um mês, em 10 de janeiro deste ano, o casal oficializou a união e subiu ao altar em uma cerimônia intimista realizada na Fazenda Boa Vista, em Porto Feliz, interior de São Paulo.

Ao longo de sua participação no programa da filha, dona Kika ressaltou o quanto o genro faz bem a sua filha. "Eu acho que ele é muito parecido com a Sabrina. Quando eu vi esse brilho no olho dele e dela, eu falei: ‘Nossa, que legal, sabe?’. Eu sempre acreditei que para um relacionamento dar certo tem que ser com uma pessoa que te puxa para cima e eu vi isso nele. Eu admiro demais ele!", declarou.

Em seguida, a atração de Sabrina Sato mostrou o trecho de um vídeo gravado no dia do casamento do casal. No registro, Kika aparece abraçando Nicolas Prattes momentos após a cerimônia: "Nossa, estou muito feliz! O genro que eu pedi a Deus", disse a mãe da apresentadora.

Nicolas Prattes, por sua vez, também falou um pouco sobre a união com os familiares da esposa. "A gente é uma só família. No primeiro café da manhã juntos já conheci dona Kika, conheci a Zoe, conheci a Karina. Ano passado eu estava me escondendo, hoje eu estou aqui dando depoimento, então acho que deu tudo certo", se divertiu o ator.

A lua de mel de Sabrina Sato e Nicolas Prattes

A apresentadora Sabrina Sato e o ator Nicolas Prattes oficializaram a união em janeiro com uma cerimônia intimista na Fazenda Boa Vista, em Porto Feliz, interior de São Paulo, mas os pombinhos ainda não tiveram a oportunidade de aproveitar a lua de mel.

Durante a nova temporada de Carnaval da Sabrina, no GNT, ela falou sobre a correria da sua primeira semana de casada e a tão esperada lua de mel do casal; confira detalhes!

