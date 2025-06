Mãe de primeira viagem, Manu Gavassi faz post sobre desafios para fazer o bebê dormir

A cantora Manu Gavassi usou as redes sociais nesta segunda-feira, 2, para compartilhar um post bem-humorado sobre o sono do bebê

A cantora Manu Gavassi usou as redes sociais nesta segunda-feira, 2, para compartilhar um post bem-humorado sobre o sono do bebê. Ela é mãe de Nara, de dois meses, fruto de seu relacionamento com o modelo Jullio Reis.

"Eu tentando recriar as condições da última vez em que meu bebê dormiu durante a noite", dizia o meme compartilhado pela artista. Na imagem, o homem surge elaborando um plano confuso, que no post é substituído por estratégias específicas para garantir uma noite de sono tranquila aos pequenos.

Entre as estratégias, estavam: "Pijamas de dinossauro, soneca de duas horas e dez minutos, saco de dormir azul, 68ºF (20ºC), 16 minutos de banho brincando apenas com brinquedo de jacaré e jantar com três iscas de peixe e 27 ervilhas".

Manu Gavassi ainda marcou o companheiro na publicação e adicionou uma risada, indicando que está passando por uma fase parecida.

Manu Gavassi compartilha meme sobre maternidade - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que a filha de Manu Gavassi nasceu no início de abril, mas só apareceu pela primeira vez nas redes sociais da mãe no início de maio ao completar um mês de vida. Na imagem compartilhada, a pequena apareceu usando uma roupinha que foi da artista quando bebê. Feito pela avó há 32 anos, o look foi restaurado recentemente e reaproveitado pela mamãe.

"Para quem reparou no bordado, essa roupa era minha de quando nasci. Minha avó costurou pra mim e achei que merecia uma atualização. Então falei com a querida Anna, que bordou nossos mascotes com todo talento e amor", escreveu a artista.

O relacionamento de Manu Gavassi e Jullio Reis

Vale lembrar que Jullio Reis e Manu Gavassi assumiram o namoro no dia 12 de junho de 2021, Dia dos Namorados. Já o noivado foi revelado em maio de 2024.

Leia também: Manu Gavassi surge em nova foto após nascimento da filha com Jullio Reis