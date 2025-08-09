CARAS Brasil
  Mãe de Preta Gil surge em momento especial ao lado de amigos da cantora
Atualidades / Família

Mãe de Preta Gil surge em momento especial ao lado de amigos da cantora

Sandra Gadelha, mãe da cantora Preta Gil, se reuniu com amigos próximos da filha no dia em que ela completaria 51 anos; veja fotos

por Rafaela Oliveira
Publicado em 09/08/2025, às 14h15

Sandra Gadelha é mãe de Preta Gil
Sandra Gadelha é mãe de Preta Gil - Foto: Reprodução / Instagram

Mãe de Preta Gil (1974-2025), Sandra Gadelha surgiu em um momento bastante especial ao lado de amigos próximos da cantora na sexta-feira, 8, dia em que a artista completaria 51 anos de idade. Os registros foram compartilhados com o público por Jude Paulla.

Nas imagens, Dona Sandra aparece sentada em uma sala de estar, rodeada de amigos, batendo um papo descontraído. A ex-esposa de Gilberto Gil ainda foi filmada sorrindo e bebendo uma taça de vinho durante o encontro, promovido em celebração à memória de Preta.

"Um jantar em comemoração ao dia dela! Por ela a gente estaria fazendo uma festona mesmo sem ela... mas vai um jantarzinho mesmo!", escreveu Jude Paulla na legenda da postagem.

Ao longo do dia, familiares, amigos e fãs da cantora também prestaram homenagens emocionantes a Preta Gil. Gominho, fiel escudeiro da famosa, publicou um vídeo com diversos momentos marcantes vividos ao lado da artista e aproveitou para mostrar detalhes de uma tatuagem feita em homenagem a ela.

Preta Gil morreu aos 50 anos no dia 20 de julho, em Nova York, nos Estados Unidos, após uma longa batalha contra um câncer colorretal. A filha de Gilberto Gil e Sandra Gadelha estava prestes a embarcar em uma UTI aérea para retornar ao Brasil, mas não resistiu e acabou falecendo. 

O velório, marcado por muita emoção, aconteceu no dia 25 do mesmo mês, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Logo após a despedida aberta ao público, familiares e amigos próximos seguiram para uma cerimônia privada de cremação.

Veja as fotos da mãe de Preta Gil:

Gilberto Gil fala sobre morte de Preta Gil

O cantor Gilberto Gil deu sua primeira entrevista após a morte de sua filha, Preta Gil. O artista conversou com Poliana Abritta, apresentadora do Fantástico, na sala de sua casa, no Rio de Janeiro, e falou sobre a relação com a cantora, que morreu no dia 20 de julho, aos 50 anos, em decorrência de um câncer. 

"Preta era talvez a mais espevitada de todos os filhos. Ela era muito solta, com o exercício da bondade em todas as instâncias possíveis, muito solidária. Pretinha era uma menina incrível", disse Gil em trecho divulgado pela Globo.

A entrevista de Gilberto Gil ao Fantástico irá ao ar no próximo domingo, 10 de agosto. O programa começa logo após o Domingão com Huck, comandado por Luciano Huck.

Leia também: Quem são os oito filhos de Gilberto Gil? Conheça a família do cantor

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

