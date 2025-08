Mãe de Preta Gil reaparece na web em fotos inéditas com filho de Bela Gil

Bela Gil registra momento de carinho de seu filho, Nino, com Sandra Gadelha, que é a mãe de Preta Gil, poucos dias após a morte da cantora

Mãe de Preta Gil (1974-2025), Sandra Gadelha fez uma rara aparição na internet neste domingo. As novas fotos dela foram compartilhadas por Bela Gil, irmã de Preta, nas redes sociais.

Bela registrou imagens do encontro de seu filho, Nino, com Sandra em uma casa. As imagens mostraram o carinho dos dois em registros encantadores. As fotos foram compartilhadas apenas 13 dias após a morte da cantora, que partiu aos 50 anos após enfrentar as complicações do câncer colorretal.

Sandra Gadelha é discreta. Mesmo antes da morte da filha, ela quase não aparecia na internet.

Quem é a mãe de Preta Gil?

Sandra Gadelha se casou com Gilberto Gil em 1969 e eles tiveram três filhos: Pedro, Preta e Maria. Os dois foram juntos para o exílio em Londres e se separaram em 1980. Pedro morreu em 1990 ao sofrer um acidente de carro no Rio de Janeiro. Agora, Sandra perdeu mais uma filha: Preta Gil, que morreu em decorrência do câncer.

Ao longo de sua vida, Preta Gil fez diversas homenagens para a mãe. Em 2024, ela celebrou o aniversário da matriarca. "Hoje o dia todinho é dela, de quem tenho a honra de ser minha Mãe @drao.gadelha. Pra quem não sabe, essa é a história de Drão, música que meu pai @gilbertogil fez pra ela", disse ela no começo do texto.

"Você me inspira e me emociona todos os dias, minha Rainha. Só sinto gratidão em meu peito pela sua vida e em poder celebrar sua existência. Saúde, prosperidade e muito mais momentos juntas é o que sua filha Preta te deseja imensamente. Que Deus, Nossa Senhora e todos os Orixás te guiem e iluminem. Feliz aniversário, amo você!!!", completou o texto se declarando.

Gominho falou sobre a mãe de Preta Gil

O apresentador Gominho falou sobre a mãe de Preta Gil, Sandra Gadelha, durante o velório da cantora. Em uma conversa com a imprensa, ele disse que a mãe da amiga está forte e consolando os amigos e familiares neste momento de despedida.

"Todo mundo ficou muito preocupado com a Drão (mãe de Preta), mas acabou que ela acolheu todo mundo. Surpreendentemente, já que é mais um filho que ela perde", disse ele, já que Sandra e Gilberto Gil perderam um dos três filhos, Pedro Gil, quando o rapaz tinha só 19 anos na década de 1990.

Gominho contou que é bem próximo de Sandra e ficou preocupado como ela ficaria após a morte de Preta, mas se surpreendeu com a reação dela. "Estava morando com a Drão quando a Preta estava nos Estados Unidos. A gente conversava bastante. Quando voltei de Nova York e senti que ela não ia voltar, fiquei uma semana sem conseguir ver a Drão. Pensei: 'Como vou encarar essa mulher? Ela vai me perguntar sobre a filha. O que eu vou falar?'. Ela tinha esse medo de perder mais um filho. Ela me falou duas vezes: 'Será que eu vou enterrar mais um filho?'. Eu ficava calado com ela. Mas ela está bem, não está medicada, está firme... O Gil também está bem", comentou.

A morte de Preta Gil

Preta Gil morreu aos 50 anos neste domingo, 20, enquanto estava nos Estados Unidos para realizar um tratamento experimental contra o câncer. Ela foi diagnosticada em 2023 com um tumor colorretal e realizou cirurgias e tratamentos com quimioterapia contra a doença. Porém, ela teve metástases em 2024 e retomou o tratamento, mas seu caso se agravou e ela não tinha mais possibilidade de tratamento no Brasil. Em maio de 2025, a estrela viajou para os Estados Unidos para buscar novos tratamentos por lá, mas seu caso se agravou e ela veio à óbito.

