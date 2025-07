Mãe de Murilo Huff posta texto religioso em meio à disputa do filho com Dona Ruth

Zaida Huff, mãe de Murilo Huff, compartilhou uma mensagem religiosa em meio à disputa judicial do filho com a mãe de Marília Mendonça

Zaida Huff, mãe do cantor Murilo Huff, usou as redes sociais na manhã desta quinta-feira, 3, para compartilhar uma oração. O post aconteceu alguns dias após o artista ganhar a guarda provisória de Léo, de cinco anos, seu filho com a cantora Marília Mendonça (1995-2021).

"Querido Deus, obrigado por me acordar hoje. Sou uma mulher que confia em Ti, e a vida me testará, mas minha fé nunca vacilará. Eu posso chorar, mas me levantarei, pois acredito que Tu estás comigo. Senhor, mesmo quando não vejo saída, eu confio em Ti. Acalma o meu coração e me guia na Tua direção. Se você também sente assim, amém. Que esta oração toque o coração de todos que a receberem", dizia a publicação.

Zaida é bastante presença na vida do neto, Léo. No Instagram, ela sempre compartilhar fotos ao lado do menino, que vivia com Dona Ruth desde a morte de Marília.

Confira:

Post da mãe de Murilo Huff - Foto: Instagram

Advogados de Murilo Huff se pronunciam sobre pedido de guarda

Os advogados do cantor Murilo Huff se pronunciaram sobre o processo que ele move contra Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, pela guarda de Léo, filho dele com Marília Mendonça (1995-2021). Nesta quarta-feira, 2, segundo o site G1, a equipe jurídica do cantor emitiu uma nota oficial para explicar a batalha dele pelo filho, mas deixou claro que os detalhes ainda não podem ser revelado por causa do segredo judicial.

"Contrariando o que vem sendo divulgado, tanto por Dona Ruth, seus familiares, sua equipe e/ou imprensa, Murilo Huff sempre procurou manter uma convivência harmoniosa e pacífica. Ocorre que, em razão de diversas situações GRAVES e buscando o melhor para seu filho, não teve outra alternativa senão buscar em juízo a guarda do menor. Para conhecimento, antes de ingressar com referido processo e mesmo ciente das situações ALARMANTES, Murilo buscou uma composição amigável, a qual foi ignorada por Dona Ruth (...)", diz um trecho da nota. Saiba mais!

