Mãe de Marina Ruy Barbosa sai em defesa de Neymar Jr e ele reage

Neymar Jr é alvo de críticas na web por causa de curtida em foto de Marina Ruy Barbosa e a mãe da ruiva sai em defesa do jogador

O jogador de futebol Neymar Jr voltou a ser assunto na internet nesta semana por causa de um gesto simples. Ele curtiu uma foto de Marina Ruy Barbosa com look ousado na capa de uma revista para apoiar o sucesso da amiga. Porém, o gesto dele dividiu opiniões e ele foi alvo de críticas.

Com isso, a mãe de Marina, Gioconda Ruy Barbosa, se pronunciou e defendeu o atleta. Ela garantiu que a curtida dele foi apenas uma atitude de amizade.

“Neymar é nosso amigo, amigo da nossa família, meu, do meu marido e da minha filha. Amamos Bruna Biancardi e o Neymar, amigos se prestigiam”, disse ela. Em outro momento, ela também escreveu: “Gente pelo amor, o Neymar é amigo nosso, meu amigo, do meu marido e da minha filha! Ele fez um comentário respeitoso e de amizade. Parem de inventar e desrespeitar ele e a Bruna Biancardi, que é uma menina do bem e não merece isso”.

Ao ver a defesa de Gioconda, Neymar agradeceu, mas pediu para ela não se desgastar com os rumores. “Não gaste sua energia respondendo tolos. O que importa é o carinho que sua família tem por mim e desse lado é recíproco”, afirmou ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)

Neymar Jr tomou decisão sobre a criação das filhas

O jogador de futebol Neymar Jr já decidiu como quer criar as filhas Mavie e Helena, que são frutos de relacionamentos diferentes dele. De acordo com o Portal Leo Dias, o atleta quer que as filhas sejam próximas.

A publicação destacou que ele quer ver as meninas convivendo de maneira mais próxima ao longo do crescimento delas. Isso porque ele quer ver as filhas passando o tempo juntas e que sejam irmãs confidentes uma da outra.

Hoje em dia, Mavie e Helena ainda são muito pequenas e dependem das mães para tudo. Mavie tem pouco mais de um ano e é filha de Neymar com a influencer Bruna Biancardi. Por sua vez, Helena tem 9 meses de vida e nasceu do relacionamento do jogador com a modelo Amanda Kimberlly.

Além das filhas, Neymar também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, e vai ter mais uma menina em breve, a Mel, que também é fruto do namoro com Biancardi.