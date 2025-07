Mãe de Marina Ruy Barbosa chama atenção em fotos com a atriz: 'Por isso'

Gio Ruy Barbosa compartilhou fotos inéditas da festa de 30 anos de Marina Ruy Barbosa e chamou atenção pela beleza nas redes sociais

A atriz Marina Ruy Barbosa completou 30 anos na última segunda-feira, 30, e celebrou a nova fase com uma festa especial. Nesta quarta-feira, 2, a mãe dela, Gio Ruy Barbosa, compartilhou cliques inéditos da comemoração — e a beleza da empresária chamou a atenção dos internautas.

Nas imagens compartilhadas, a atriz aparece ao lado do noivo, o empresário Abdul Fares, e também dos pais. Os registros mostram ainda o bolo grandioso que Marina escolheu para celebrar o novo ciclo de vida.

Como fez no ano anterior e no aniversário da mãe, a atriz apostou em um estilo de vintage cake, mas com uma foto de sua infância no centro. Apesar de ter apenas dois andares, o bolo tinha uma grande extensão. "Saúde e sucesso, meu amor!", escreveu a Gio.

Nos comentários, os fãs não deixaram de elogiar a aparência de Gio. "Por isso a filha é linda, a mãe é uma gata", se surpreendeu uma . "Gio, vc é um escândalo de linda. Pra Marina eu desejo mais felicidades ainda. Família linda", comentou outra. "Parabéns, vocês estão muito lindas e que Deus continue abençoando e iluminando os caminhos de Marina com muita saúde, amor e alegria", desejou uma terceira pessoa.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Gio Ruy Barbosa (@gioruybarbosa)

Quem é a mãe de Marina Ruy Barbosa?

Apesar de Marina ter se destacado no ramo artístico, o talento está na família há gerações. Além de ser tetraneta do escritor, jurista e político baiano Ruy Barbosa, ela é filha de um fotógrafo, Paulo Ruy Barbosa, e da artista plástica Gioconda de Souza, que adotou o sobrenome do marido posteriormente. Os dois estão juntos há mais de 25 anos.

Gio Ruy Barbosa deixou o mundo das artes plásticas de lado para se tornar uma magnata dos negócios. Atualmente, é proprietária de uma loja de produtos de luxo de segunda mão. Com quase 100 mil seguidores nas redes sociais, sua empresa compartilha a revenda de bolsas e outros itens grifados.

Leia também:Marina Ruy Barbosa faz rara aparição com o noivo e os pais em jogo do Brasil