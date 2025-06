Mãe de Marília Mendonça reflete em meio à suposta briga pela guarda do neto

Dona Ruth, mãe da cantora Marília Mendonça (1995-2021), faz vídeo enigmático em meio à suposta briga judicial pela guarda do neto Leo por Murilo Huff

Na manhã desta segunda-feira, 23, Dona Ruth, mãe da cantora Marília Mendonça (1995-2021), publicou, nos stories de seu perfil no Instagram, um vídeo reflexivo sobre os rumores envolvendo o neto, Leo, de cinco anos . Isso porque de acordo com o Portal Leo Dias, o pai da criança, o cantor Murilo Huff, foi à Justiça no início de junho para conseguir a guarda unilateral do menino.

No registro, Ruth surgiu cuidando de uma planta enquanto refletiu sobre enfrentar períodos difícieis.

"O Senhor manda-te dizer nesta manhã, continue plantando com lágrimas, que no momento certo você vai colher. O joio nasce junto, mas é isso que Ele vai fazer também no momento certo, o Senhor arranca, separa o joio do trigo. Continue, continue plantando. Quem planta com lágrimas, com alegria vai colher seus frutos. Bom dia, a palavra para essa semana é uma palavra de Deus", disse.

Confira, abaixo, o registro:

Dona Ruth reflete sobre rumores de briga pela guarda de Leo pic.twitter.com/Ktf1rfeJij — CARAS Brasil (@carasbrasil) June 23, 2025

Murilo Huff se pronuncia

Ainda nesta segunda-feira, 23, Murilo Huff se pronunciou a respeito do processo que abriu na Justiça para solicitar a guarda unilateral de seu filho, Leo, fruto do antigo relacionamento com a cantora Marília Mendonça.

Em nota ao portal LeoDias, o cantor esclareceu o pedido da guarda. Além disso, o artista deixou claro que não pretende afastar o herdeiro da família da mãe. Desde a morte de Marília, Leo mora com a avó materna, Ruth Moreira, em Goiânia (GO), e mantém convivência frequente com o pai. Veja!

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Murilo Huff (@murilohuff)

Leia também: Murilo Huff fala de doença do filho: 'Todos os dias a gente mata um leão’