Mãe de Marília Mendonça revela quantas vezes por mês pode ver o neto: 'Vivendo um luto'

Mãe de Marília Mendonça, Dona Ruth Moreira fez um desabafo após a audiência em que o cantor Murilo Huff obteve a guarda provisória do filho, Leo

Mãe da cantora Marília Mendonça (1995-2021), Dona Ruth Moreira fez um desabafo após a audiência em que o cantor Murilo Huff obteve a guarda provisória do filho, Leo, de cinco anos. Em entrevista ao g1 de Goiás, a avó da criança contou como está se sentindo em meio a disputa.

"Estamos vivendo tudo que tínhamos vivido de novo. Chega a ser cruel com a criança e conosco. Quando penso no coraçãozinho dele eu choro", lamentou. Ruth contou ainda que a Justiça concedeu a guarda provisória de Leo ao pai.

Com isso, ela só pode visitar o neto a cada 15 dias. "Eu estou vivendo um luto. Porque eles proíbem a gente de vê-lo, colocaram lá uma visitação absurda de 15 em 15 dias e proíbe a gente de vê-lo. Meu filho está mal, meu filho está arrasado", completou ela, que disse que a família pretende recorrer da decisão.

O processo de guarda de Léo

Desde a morte de Marília Mendonça, a guarda de Léo vinha sendo compartilhada entre o pai, Murilo Huff, e a avó materna, Dona Ruth. A residência principal do menino sempre foi a mansão onde morava com a mãe, atualmente ocupada pela avó, enquanto as visitas ao pai aconteciam com frequência. No entanto, Murilo agora busca alterar esse arranjo.

Em junho de 2025, Huff protocolou um pedido na justiça para ter a guarda unilateral do filho. Nesta semana, ele e Ruth se encontraram em uma audiência de conciliação, na qual a justiça determinou a guarda provisória de Léo para o pai e o processo segue em andamento. Com isso, Léo passou a ter como casa de referência o lar do pai. Por enquanto, o caso está em segredo de justiça.

Leia também: Indireta? Mãe de Marília Mendonça resgata vídeo da filha: ‘Melhor amiga’