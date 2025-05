Mãe de Marília Mendonça lembra reação ao ouvir desabafo do neto sobre a cantora: 'Primeira vez'

Mãe da cantora Marília Mendonça (1995-2021), Dona Ruth falou sobre sua reação ao ouvir o neto, Léo, de 5 anos, dizer que sente saudade da mãe

Mãe da cantora Marília Mendonça (1995-2021), Dona Ruth falou sobre sua reação ao ouvir o neto, Léo, de 5 anos, dizer que sente saudade da mãe , que morreu há quase quatro anos em um acidente de avião. Em recente participação no podcast de Natália Figueiredo, ela revelou ter se surpreendido com o desabafo do menino e contou como lidou com a situação

"Ele estava com tanta saudade, que ele disse: 'Vó, eu estou com saudade da minha mãe.' É a primeira vez que ele falou. E eu: 'Sério? Eu também estou com muita saudade dela, você sabia que ela era minha filha? Ela deixou uma mãe para você, que sou eu, e um filho pra mim, você. Então vamos abraçar, que aí a gente mata a saudade dela?'. Aí ele vem, me abraça e esquece", contou.

Segundo Ruth, foi a primeira vez que o menino falou sobre a saudade da mãe na presença dela, embora o pai, o cantor Murilo Huff, já tivesse contado que ele havia mencionado isso antes.

Relembre a trajetória de Marília Mendonça

Natural de Cristianópolis, no estado de Goiás, Marília Dias Mendonça era leonina e nasceu no dia 22 de julho de 1995. A cantora se tornou um fenômeno e, mesmo depois de sua partida, continua sendo uma das maiores artistas da música brasileira na atualidade.

Com apenas 12 anos, Marília começou a se destacar com suas composições. Se lançou como cantora em 2014, e com apenas 20 anos, em junho de 2015, divulgou seu primeiro single, Impasse. A fama de Marília veio quando gravou seu primeiro DVD, que ganhou seu nome. Infiel, de 2016, estourou no país e foi o grande hit de sua jornada profissional.

Com o segundo álbum, Realidade (2017), emplacou hit atrás de hit como Eu Sei De Cor, De Quem É A Culpa?, Amante Não Tem Lar, Saudade Do Meu Ex, e recebeu indicação ao Grammy Latino no ano. Todos os Cantos é o terceiro álbum ao vivo de Marília Mendonça, lançado em 22 de fevereiro de 2019 pela gravadora Som Livre. Veja mais detalhes da trajetória dela aqui.

