Mãe de Ludmilla surge emocionada em vídeo: 'Não para de chorar'

Mãe de Ludmilla, Silvana Oliveira surgiu emocionada em um vídeo compartilhado nas redes sociais nesta sexta-feira, 30. A cantora mostrou a reação da mãe ao assistir ao videoclipe que fez para a esposa, a dançarina Brunna Gonçalves, e para a filha do casal, Zuri, nascida em 14 de maio deste ano.

"Minha mãe não para de chorar, coitada. Tá chorando por quê, mãe?", perguntou Ludmilla no vídeo. "Porque é bonito, gente. E eu fico vendo o tanto de gente que fica julgando o amor de vocês, e eles não sabem o que é o amor", disse ela emocionada.

Brunna Gonçalves também caiu no choro ao ao assistir videoclipe feito para Zuri

Nesta quinta-feira, 29, Ludmilla registrou Brunna Gonçalves bastante emocionada ao assistir ao videoclipe feito em homenagem a ela e à filha do casal. Enquanto dava mamadeira para a pequena, a ex-BBB acompanhou o clipe da nova música da esposa e não segurou a emoção.

Ludmilla explicou que a música foi inspirada no começo do relacionamento e nos desafios enfrentados, dedicando-a à esposa e à filha. "Pra vocês duas: obrigada por me fazerem escrever coisas tão lindas. Paraíso tá chegando e muitos casais vão se identificar e lembrar do começo, de quando tudo era segredo e do mundo a gente tinha medo", escreveu a cantora na legenda da publicação.

Ludmilla e Brunna Gonçalves desembarcam no Brasil com a filha

Ainda nesta sexta-feira, Ludmilla e Brunna chegaram ao Brasil com a filha e foram fotografadas desembarcando no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Sorridentes, as mamães de primeira viagem chegaram ao país vestindo looks confortáveis. Veja as fotos!

