Mãe de Lucas Lima expressa orgulho do cantor: 'Que maravilhoso'

Nesta sexta-feira, 2, Lucas Lima compartilhou em suas redes sociais uma mensagem carinhosa que recebeu de sua mãe, Lorena Lima. O cantor e músico aproveitou para expressar sua gratidão por ter a “melhor mãe do mundo”.

Orgulhosa do filho, que recentemente enfrentou dores por conta de um problema físico, Lorena escreveu: “Guri! Que maravilhoso o que tu estás conquistando na tua vida, e sei que não é fácil encarar todos esses desafios com a nossa história pregressa. E estou tão, tão orgulhosa pelo que tu és! Todo o meu amor para ti” .

Em resposta, o ex-marido de Sandytambém mandou um recado a matriarca. “Ter a melhor mãe do mundo é tri. Recomendo” , disse.

Lucas foi casado com a cantora Sandy por 15 anos, mas em setembro de 2023, o casal anunciou a separação. Durante o casamento, tiveram como fruto da união o filho Theo, que atualmente tem 10 anos.

Lucas Lima recebe mensagem inesperada de sua mãe, Lorena Lima - Foto: Reprodução/Instagram

Lucas Lima revela diagnóstico de um problema de saúde

Em fevereiro deste ano, Lucas Lima revelou que foi diagnosticado com um problema na articulação acromioclavicular, que causava dores intensas. O cantor explicou que, devido ao quadro, precisaria iniciar um tratamento.

“Eu tenho problema no ombro desde adolescente, sempre me incomodou. Nos últimos quatro meses, a dor está muito insuportável. Uma dor muito forte. E eu não tinha tempo para ir no fisioterapeuta, estava corrido demais. Eu consegui ir na semana passada e ele já ficou meio assustado, mandou eu fazer a ressonância e ele disse: ‘Está ruim mesmo’. Eu vou pro médico hoje para ver qual vai ser o protocolo, o que a gente vai fazer. É realmente bem ruim, mas que não seja muito ruim”, relatou o músico.

