Mãe de Lexa se emociona ao mostrar presente que comprou para a neta

Mãe da cantora Lexa, a empresária Darlin Ferrattry fez um desabafo emocionante ao falar sobre a morte da neta, Sofia: 'Dor enorme'

Mãe de Lexa, a empresária Darlin Ferrattry usou as redes sociais na terça-feira, 11, para compartilhar um triste relato a respeito de seu luto. Em fevereiro deste ano, Sofia, primeira filha da cantora com Ricardo Vianna, faleceu três dias após um parto prematuro.

Bastante emocionada, Darlin contou que, durante uma ida ao shopping, acabou vendo uma boneca que havia comprado de presente para a neta. Ao longo de seu desabafo, a mãe de Lexa explicou que a dor se intensificou ainda mais durante o 'passeio'.

"Passando [pelo shopping], me deparei com a loja onde comprei uma boneca linda que chama Sofia. E aí vem aquela dor enorme, sabe? Eu me sinto avó. Eu sou avó. Ela só não tá aqui, mas tá no meu coração. [...] Porque só acreditando em Deus mesmo para ir vivendo dia após dia. Às vezes a gente se pergunta o porquê. Porque minha netinha não vai estar aqui comigo daqui a pouco. Mas Deus sabe. Se puderem rezar um pouquinho por mim de vez em quando, porque eu preciso, tá?", iniciou ela.

Em seguida, Darlin Ferrattry publicou uma foto da boneca que comprou para Sofia e contou que decidiu ir embora do shopping após ficar emocionada. "Não tinha mais condição pra mim. É difícil retomar a vida. Tem dias que a gente tá melhor, tem dias que a gente fica mais triste. Hoje fiquei mais triste, porque tinha muito tempo que eu não vinha pro shopping, queria um sorvete. Quando comprei o sorvete, que andei um pouquinho, dei de cara com a bonequinha. Me fez sofrer muito. Claro, eu sei, tenho que dar forças para a minha filha, mas não é fácil. Desabafo para ver se eu encontro forças", declarou.

A mãe de Lexa finalizou o desabafo agradecendo as inúmeras mensagens de apoio que toda a família tem recebido desde a partida da bebê. "São muitas mensagens vindo, de amor, carinho, e fazem toda a diferença. A Sofia era muito aguardada, mas Deus quis levá-la, então tudo bem se Deus quis assim. Mas eu guardo ela no meu coração. Abracei, cuidei, arrumei ela muito linda. Vai passar, mas nunca será esquecida", concluiu Darlin.

Mãe de Lexa mostra boneca que comprou para a neta - Reprodução/Instagram

Lexa faz relato sobre o puerpério após a perda da filha

A cantora Lexa e o noivo, o ator Ricardo Vianna, estão aproveitando alguns dias de descanso na África do Sul. Nesta quarta-feira, 12, a artista compartilhou alguns cliques da viagem e refletiu sobre a experiência de lidar com o puerpério e a dor da perda de sua filha, Sofia, que faleceu três dias após o nascimento, em decorrência de um parto prematuro; confira detalhes!

