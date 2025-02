Mãe de Lexa implora por orações para filha e neta: 'Peçam a Deus'

Com a filha grávida internada, mãe de Lexa implora por orações após cantora fazer apelo também na rede social por Sofia; confira

A mãe de Lexa, Darlin Ferrattry, fez um apelo em sua rede social nesta quarta-feira, 05, minutos após a cantora também postar um pedido para os fãs. Internada em um hospital em São Paulo há algumas semanas, a funkeira pediu orações pela sua primeira filha, Sofia, que está em sua barriga.

Assim como a artista, a empresária também compartilhou com seus seguidores para que eles intercedam pelas duas. Implorando, Darlin se mostrou preocupada com a situação da herdeira, que está grávida de seis meses.

"Eu imploro, peçam a Deus pela Sofia Vianna Araújo e pela Lexa", escreveu o nome da neta, que é fruto do relacionamento da cantora com o ator Ricardo Vianna.

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe de Lexa informou que ainda não tem atualizações sobre o estado de saúde da cantora e a bebê, aguardando um novo boletim médico.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Darlin Ferrattry (@darlinferrattry)

Lexa tem pré-eclâmpsia

A CARAS Brasil conversou com a Dra. Bianca Bernardo, ginecologista e especialista em reprodução humana na Nilo Frantz, para saber mais detalhes sobre a complicação que levou a cantora Lexa ao hospital. Para começar é importante explicar o que é a pré-eclâmpsia. " A pré-eclâmpsia é uma complicação que ocorre durante a gravidez após a 20ª semana, caracterizada por hipertensão arterial (pressão arterial elevada) e perda de proteína na urina (proteinúria) ", afirmou a médica.

A cura da pré-eclâmpsia

De acordo com a ginecologista, a cura da pré-eclâmpsia é o nascimento do bebê para que a gestação seja finalizada. "A cura é o parto com a retirada da placenta" , informou. Porém, nem sempre o parto pode ser feito logo depois do diagnóstico, já que o bebê pode ser prematuro demais para nascer. Com isso, os médicos podem optar por outros cuidados para seguir com a gestação por mais tempo. "[O nascimento prematuro pode ser evitado] Desde que a gestante seja acompanhada por profissional em pré-natal de alto risco com estabelecimento oportuno do tratamento mais adequado. A gestação pode ser levada até o momento onde não haja risco materno ou fetal envolvido", declarou.

Qual é o risco da pré-eclâmpsia?

A complicação na gravidez é considerada grave e pode evoluir para problemas de saúde na mãe e no bebê. "É uma condição grave que pode afetar a saúde da mãe e do feto. No caso da mãe, pode levar a disfunção de órgãos, como o fígado e os rins, fatores de coagulação, descolamento de placenta levando a sangramento, convulsões (eclampsia), podendo até levar a morte materna se não tratada adequadamente. No caso do feto, pode levar a parto prematuro, insuficiência placentária, restrição e crescimento fetal, alterações na vitalidade fetal, também podendo levar ao óbito fetal se não for tratada adequadamente", afirmou a doutora.

Leia também:Boletim médico de Lexa revela estado de saúde e diagnóstico da cantora