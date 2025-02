Darlin Ferrattry publica trecho da entrevista da filha, Lexa, e do noivo, o ator Ricardo Vianna, sobre a morte de Sofia, que será exibida neste domingo, 23

Na noite desta quinta-feira, 20, a empresária Darlin Ferrattry, mãe da cantora Lexa, publicou um trecho de entrevista da filha ao Fantástico sobre a morte de Sofia, de três dias, fruto do relacionamento da artista com o noivo, o ator Ricardo Vianna. A reportagem, que será exibida neste domingo, 23, traz o depoimento emocionante do casal sobre a perda da bebê.

No vídeo publicado no perfil do Instagram de Darlin, a matriarca escreveu na legenda : "Que essa entrevista ao Fantástico possa ajudar muitas mulheres grávidas e seus bebês. Amor infinito toma meu coração para sempre minha filinha, Lexa. Te amo tanto e a minha netinha que virou nossa anjinha no céu eternamente.", disse.

Lexa e Ricardo Vianna choram em relato sobre a morte da filha ao Fantástico

A cantora Lexa e o noivo, o ator Ricardo Vianna, compartilharam o relato sobre a perda da primeira filha do casal, Sofia, que morreu três dias após o nascimento em um parto prematuro extremo. Na entrevista feita pelo Dr. Drauzio Varella, a artista alerta para os problemas de saúde que a levaram a perder a menina.

"As pessoas precisam entender o quão grave é uma pré-eclâmpsia", desabafa Lexa em trecho do programa. "Eu sentia uma dor de estômago muito forte. Minha dor de cabeça já não passava mais. Minha mão já estava de uma maneira que não fechava mais", detalhou. Confira!

