Mãe de garotinho do TikTok que morreu aos 2 anos revela ligação emocionante

Mãe do pequeno Wilder, que encantava o TikTok com vídeos fofos, compartilha detalhes emocionantes da última conversa com o avô da criança após a tragédia

A comoção em torno da morte do pequeno Preston Ordone, garotinho de apenas 2 anos que conquistou milhões de corações no TikTok, segue ganhando repercussão internacional. Em reportagem da revista People, Kyra Sivertson — influenciadora e mãe da criança — relatou como foi a angustiante ligação de 19 minutos com seu pai logo após o acidente de carro que tirou a vida do filho.

“Foi o pior momento da minha vida”, disse Kyra ao recordar o telefonema. A ligação aconteceu logo após o acidente, e, segundo ela, foi nesse breve tempo que recebeu a notícia devastadora. “Senti como se o mundo tivesse parado. Não havia nada que pudesse me preparar para aquilo”, declarou. A ligação também foi um dos últimos registros da tentativa da família de compreender o que havia acabado de acontecer.

"O acidente foi horrível e, de alguma forma, consegui recuperar meu telefone. Liguei para o 190 primeiro. Fiquei ao telefone com eles por cinco minutos. Só sei disso porque vi nos meus registros de chamadas, e depois meus pais me disseram que liguei para eles", disse ela.

E completou: "Fiquei ao telefone com minha mãe por cerca de cinco minutos. Ela disse que conseguia ouvir a dor na minha voz. Eu estava gemendo de dor, e ela disse que simplesmente não aguentava mais. Meu pai me disse que ficava perguntando onde eu estava, e eu dizia: 'Não sei'... Ele ouvia as pessoas me perguntando se eu tinha filhos, e eu respondia: 'Não sei'. Eu simplesmente estava fora de mim. Houve momentos em que eu conseguia falar, momentos em que eu só gemia e gemia de dor, e momentos de silêncio em que eu não falava nada."

Por fim, ela contou sobre a fé de que o filho está bem depois da morte. "Sem Deus, eu não saberia que Preston está em perfeita paz agora. Ainda tenho uma longa jornada, um longo caminho a percorrer. Sinto que realmente, realmente, não conseguiria passar por isso sem [Deus]", comentou.

Preston Ordone morreu após um acidente trágico no dia 29 de junho, enquanto viajava com o pai, Oscar Morales, e a mãe, ambos também influenciadores. O carro em que estavam foi atingido por outro veículo que avançou o sinal vermelho em Eugene, Oregon, nos Estados Unidos. A colisão violenta matou Preston na hora, segundo relatou o People.

Ainda segundo as informações da imprensa norte-americana, a causa da morte foi confirmada como trauma contundente, conforme o laudo médico oficial.

A mãe, que já havia se separado de Oscar, compartilhou em suas redes sociais como está sendo difícil lidar com o luto. “Nada nunca será igual. Ele era a alma da nossa casa, e agora o silêncio dói”, escreveu ela.

A história de Wilder serve como alerta sobre os perigos do trânsito e também como símbolo do poder da internet em eternizar momentos de alegria. Milhares de seguidores deixaram mensagens de apoio e homenagens emocionadas nas redes sociais da família.