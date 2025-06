Mãe de Flora Diegues fala sobre a morte da atriz aos 34 anos: ‘Nunca supera’

Mãe de Flora Diegues e viúva de Cacá Diegues, a produtora Renata Magalhães relembre sobre as mortes da filha e do marido

Mãe da atriz Flora Diegues e viúva do cineasta Cacá Diegues, a produtora Renata Magalhães abriu o coração ao refletir sobre as mortes da filha aos 34 anos e do marido aos 84 anos. Flora partiu cedo após lutar contra o câncer no cérebro. Por sua vez, Cacá faleceu ao sofrer uma parada cardíaca na internação para uma cirurgia.

Em entrevista ao Jornal O Globo, Renata relembrou que Cacá Diegues ficou abalado após a morte de sua filha. Ao refletir sobre as duas perdas, ela disse que atribui as despedidas ao acaso. " Superar a gente nunca supera, mas sobrevivi à morte da Flora achando que a vida ainda vale a pena e que é bom dar risada . Acho que é coisa do acaso mesmo, teoria do Darwin, evolução das espécies. Coisas que não se explicam. E se tentar explicar, o que aconteceu com a Cacá, a gente pira. Parece poliana o que vou dizer, mas... Sou muito amiga da Cissa Guimarães e, assim que Flora morreu, estive com ela, que perguntou: “ Se Deus ou quem for aparecesse e dissesse ‘vou te dar uma filha incrível, mas vou levar cedo’, você ia querer mesmo assim?”. Eu ia! ", disse ela.

E completou: "Flora me consola em alguns aspectos. Primeiro, eu que fiz aquela pessoa incrível. Será sempre a minha filha, e serei sempre a mãe dela. Morreu muito cedo, mas tinha uma liberdade, uma alma tão livre, e viveu tão plenamente. O acaso de ela ter câncer no cérebro... Ela não viveu para essa doença. Passou os quatro anos de diagnóstico plenamente, sozinha, trabalhando. E a gente teve uma relação plena, ela nasceu sábia".

Então, Renata ainda comentou sobre o luto. "Porque odeio a ideia do karma, tá? Pressupõe que você fez algo para merecer uma dor muito grande. Ou que está pagando por uma dor que alguém... Não acredito. Ninguém pode ter feito uma coisa tão ruim para perder uma filha com 33 anos, maravilhosa, sábia, com uma carreira linda, vida pela frente, querendo ter filho e tudo. Então, prefiro botar na conta do acaso. Porque temos que entender que tem coisas que a gente não entende. Mas eu continuo acreditando no universo, sabe? Acho que eles estão aqui. Ainda estão aqui (risos)", afirmou.

Cacá Diegues e Flora Diegues - Foto: Globo / João Cotta

Cacá Diegues falou sobre a morte da filha alguns anos antes de partir

Anos depois de perder a filha, Cacá Diegues desabafou sobre a dificuldade de enfrentar o luto e a saudade que sentia da filha. Em entrevista na Revista Veja, ele disse: "Passei quase uma década afastado de tudo. Ela ficou doente em 2015 e enfrentou uma batalha de quatro anos contra a doença. Quando Flora morreu, foi um sofrimento que não dá para medir. Perdi o gosto pelas coisas, inclusive o interesse pelo cinema. Ela me ensinou muito. Era roteirista, diretora, atriz. Eu tinha escrito um roteiro de um filme em que ela atuaria. Era sobre o encontro de duas mulheres de gerações diferentes, as duas tentando fazer política. Joguei fora porque simplesmente não poderia fazê-lo com outra pessoa. Antes, não parava de pensar: 'O que Flora iria dizer sobre isso?'. Hoje, não é mais assim, embora todo dia me lembre dela. Nunca vai sair da minha cabeça, do meu coração".

Então, ele completou: "Tive momentos de profunda decepção, de reflexão sobre o país e de pessimismo. Foram tempos duríssimos, que coincidiram com a morte da minha filha. Isso me deixou muito abalado, deprimido, me tirou do ar. Mas abandonar a carreira, não. Não sei fazer outra coisa".

Quem era Flora Diegues?

Flora Diegues iniciou sua carreira ainda criança, no filme 'Tieta do Agreste', em 1996. Na TV, seus últimos trabalhos foram nas novelas 'Além do Tempo', em 2015, e 'Deus Salve o Rei', em 2018. Além de atriz, Flora também era formada em cinema pela PUC-Rio e produziu alguns curtas, incluindo 'Assim Como Ela', em 2011.