Mãe de Fabiana Justus conta como ensinou a filha a ser trabalhadora: 'Independência'

Sacha Chryzman, mãe de Fabiana Justus, revela em entrevista para CARAS Brasil como educou a filha para trabalhar e ter suas próprias conquistas

A mãe de Fabiana Justus, Sacha Chryzman, é só orgulho quando fala da filha, que há um ano estava internada para tratar uma leucemia e agora está trabalhando cada vez mais com a sua marca de roupas. Durante o evento da nova coleção da influenciadora, a CARAS Brasil conversou com a ex-esposa de Roberto Justus e ficou sabendo como ela educou a herdeira para ela ir atrás de suas próprias conquistas.

Grande admiradora da empresária do ramo da Moda, Sacha Chryzman, que se casou aos 17 anos com Justus, contou que sempre ensinou a filha, desde a infância, que ela deveria buscar sua independência financeira, independentemente da boa condição da família.

"A Fabiana desde pequenininha, como eu casei muito cedo, eu casei com 17 anos, eu sempre falei pra ela, desde pequenininha: 'nunca abra mão da sua independência e, pra isso, você tem que ser independente financeiramente também'. Então sempre falei pra ela: 'não importa o que a sua mãe e o seu pai têm, o que você ganha, vai à luta naquilo que você consegue, porque a liberdade tem um ar assim, que é indescritível'", revelou o que dizia para ela.

"Então ela cresceu com isso, ela sempre buscou o dela, inclusive a realização pessoal, porque não é a realização financeira, é a realização pessoal dela saber que está produzindo, que ela tá ganhando independência experiência. Tanto é que ela abriu o primeiro negócio dela aos 21 anos, a primeira marca dela e isso é mais um motivo de eu admirá-la ", falou Sacha.

Ao prestigiar a nova coleção de Fabiana Justus na loja da herdeira, no bairro de Moema, em São Paulo, a ex-esposa de Roberto Justus compartilhou todo seu orgulho e admiração pela trajetória da filha. Afinal, há um ano, a influenciadora digital estava internada para tratar uma leucemia e se recuperando de um transplante de medula e sempre compartilhando com muita força cada momento com seus milhões de seguidores.

"Minha filha sempre se superou em tudo na vida, sempre falei isso pra ela, é um orgulho, é a filha que me inspira, normalmente, as mães que inspiram as filhas, a Fabi é minha inspiração pra tudo, porque ela é determinada, guerreira, ela vai à luta, ela consegue tudo o que ela quer, porque ela vai à luta, não espera acontecer", revelou como a influencer é.

"Então, ano passado, ele arregaçou a manga, 'o que que eu tenho que fazer? vou ficar bem', e ficou bem graças a Deus e agora trabalhando feito louca e cada vez mais sucesso", relembrou como ela foi forte ao enfrentar a luta contra o câncer.

É bom lembrar que Sacha Chryzman e Roberto Justus ficaram casados por quase 10 anos. Do casamento, eles tiveram Fabiana Justus e o primogênito, Ricardo Justus.

Quem é a mãe de Fabiana Justus, Sacha Chryzman?

Aos 62 anos, Sacha Chryzman trabalha com joias em São Paulo. Além deste trabalho, ela vem fazendo campanhas na rede social com marcas. Em conversa com a CARAS Brasil, ela brincou que se sente uma "blogueirosa", blogueira idosa. Isso porque, ela tem feito publicidades de produtos para mulheres de mais de 60 anos.

Aos 17 anos, Sacha se casou com Roberto Justus e ficaram juntos por nove anos. Da relação, eles tiveram dois filhos, Ricardo Justus e Fabiana Justus. Atualmente, eles são amigos e frequentam reuniões familiares sem nenhum problema. Em 2017, a mãe de Fabiana Justus se casou com Mauricio Andrade Ramos.

