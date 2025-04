Mãe de ex-The Voice Kids que morreu aos 17 anos faz forte desabafo: 'Jamais poderia imaginar'

Mãe de Karen Silva, ex-The Voice Kids que faleceu aos 17 anos vítima de um AVC, Manoella Virote Silva, usou as redes sociais para fazer um desabafo

Mãe de Karen Silva, ex-The Voice Kids que faleceu aos 17 anos vítima de um AVC, Manoella Virote Silva, usou as redes sociais nesta terça-feira, 29, para compartilhar um desabafo. No vídeo publicado, ela falou sobre a perda da filha, revelou uma lista de desejos deixada pela jovem e fez um apelo aos internautas.

Ela começou citando o AVC hemorrágico que tirou a vida dela. "A Karen teve um AVC hemorrágico imenso, terrível e ela nem conseguiu. Na verdade, nem foi ela que não conseguiu. Não tinha como mesmo. A Karen foi atendida muito rápido por uma equipe maravilhosa e até o último momento teve uma equipe médica fazendo tudo o que pôde pela vida da minha filha. Não houve negligência", explicou ela.

Em seguida, fez um apelo aos pais: "O que eu queria falar com vocês é: vá ao médico com seu filho para fazer esses exames que a gente nem sabe que existem, porque eu não quero que nenhuma mãe passe nunca mais pelo que eu estou passando. Jamais poderia imaginar que isso poderia acontecer com uma criança de 17 anos feliz, bem cuidada, bem tratada."

Manoella também ressaltou que a filha tinha muitos projetos em mente: uma marca de roupas, fazer faculdade de moda e três músicas para serem lançadas. "A Karen tinha muitos projetos, muitos planos, e ela estava vivendo muito essa marca de roupas dela que a gente vai continuar", garantiu.

E pediu: "Se vocês conhecerem algum centro de reabilitação de coisas neurológicas ou do cérebro, por favor, passa para mim, porque a gente vai lançar agora tudo do jeitinho que ela queria e o que for arrecadado, parte do lucro, vai ser para manter a marca e a outra parte vai ser para crianças que tiveram a oportunidade que a minha filha não teve, de se reabilitar", disse.

"Ela tinha uma lista de metas para 2025 e eu vou tentar seguir todas elas. Tem três músicas inéditas para serem lançadas, a coleção que ela deixou pronta, e a faculdade de moda que ela queria fazer eu já estou vendo, vou fazer para homenagear minha filha", completou.

O diagnóstico de Karen Silva

Para entender melhor o que pode ter levado a esse desfecho trágico, a Caras Brasil conversou com o médico cardiologista Raphael Boesche Guimarães, que explicou os fatores de risco, a frequência desse tipo de evento em adolescentes e as possíveis sequelas. Leia a entrevista completa.

