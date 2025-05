Mãe de dois, Sthefany Brito abre o jogo sobre ter mais filhos

Mãe de Enrico e Vicenzo, a atriz Sthefany Brito conversou com os seguidores sobre a possibilidade de ter mais filhos com o marido, Igor Raschkovsky

Sthefany Brito revelou se pretende ter mais filhos com o marido, o empresário Igor Raschkovsky, com quem tem Enrico, de quatro anos, e Vicenzo, de oito meses, após ser questionada por uma seguidora.

A atriz abriu uma caixinha de perguntas nos Stories nesta segunda-feira, 12, e uma internauta quis saber se ela "pretende ter mais filhos". Sincera, a irmã de Kayky Brito explicou o motivo para não querer engravidar novamente.

"Não! E nessas situações assim mais caóticas, tipo hoje, às vezes eu paro e penso: 'eu ia pirar se tivesse mais um filho'", disse ela, se referindo ao fato de Enrico ter ficado doente alguns dias após o irmão caçula, Vicenzo.

"Claro que tudo nessa vida dá-se um jeito, mas eu realmente admiro muito quem tem mais de dois. Já ouvi dizer que é até mais fácil porque aí um vai fazendo companhia pro outro e brincam juntos e demandam menos atenção dos pais, mas confesso que não consigo visualizar esse cenário, não. Enfim... dois aqui tá de bom tamanho", completou.

Antes, Sthefany contou que Enrico está sentindo ciúmes de Vicenzo. "Enrico anda com muito ciúmes do irmão! Fica um pouco e já fala pra eu levar ele para o bercinho e deixar ele lá. Tá querendo a mamãe só pra ele (...)", disse ela.

Confira:

Sthefany Brito revela se pretende ter mais filhos - Foto: Instagram

Sthefany Brito desabafa após o filho ficar doente

Na noite desta segunda-feira, 12, Sthefany Brito usou as redes sociais para contar que seu filho mais velho, Enrico, de quatro anos, está doente. Nos Stories, a atriz contou que o primogênito passou o último domingo, 11, com febre e foi diagnosticado com laringite. A irmã de Kayky Brito contou que o filho caçula, Vicenzo, de oito meses, também teve febre, mas já está melhor.

"Sumida por motivos de... Enrico com laringite. Febre ontem o dia inteiro e febrão a madrugada toda. Vicenzo parou de ter febre e o Enrico começou a ter. A delícia de ser mãe de dois", desabafou. "Um pegou do outro? Um esperou o outro melhorar pra ficar doente? Não tenho a menor ideia. Pelo menos estão revezando, melhor assim!", ressaltou a mamãe. Saiba mais!

Leia também:Sthefany Brito se derrete ao mostrar aula de natação do filho caçula