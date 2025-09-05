Mãe de cantores adolescentes fala pela primeira vez sobre a morte dos filhos

A mãe dos cantores de arrocha Samuel e Mateus, de 17 e 14 anos, se pronunciou nesta quinta-feira, 4, pela primeira vez sobre a morte dos filhos

A mãe dos cantores de arrocha Samuel e Mateus, de 17 e 14 anos, se pronunciou nesta quinta-feira, 4, pela primeira vez sobre a morte dos filhos. Os meninos faleceram na noite de segunda-feira, 1º, após um grave acidente de moto em um trecho da cidade de Presidente Tancredo Neves, no baixo sul da Bahia.

Em um vídeo nas redes sociais, Jeane de Jesus Santos lamentou a tragédia e desabafou sobre o momento difícil que enfrenta com a perda dos dois filhos e a situação do marido, Josenilson Santana de Almeida, de 40 anos, que sobreviveu ao acidente, mas permanece em estado grave.

"Para uma mãe, perder dois filhos de vez é muito difícil. (...) Eu queria muito que eles estivessem aqui, entre nós, para ver o sonho realizado", disse ela.

O que aconteceu com os cantores?

Os cantores e o pai estavam em uma motocicleta quando colidiram com uma caminhonete em um trecho da BR-101. Os irmãos, de 17 e 14 anos, morreram no local, e o pai ficou em estado grave. O motorista da caminhonete não foi encontrado no local do acidente. As circunstâncias da batida entre os dois veículos serão apuradas pela Polícia Civil.

De acordo com informações do portal 'G1 Bahia', Jeane relatou à imprensa, na delegacia, que o marido e os filhos haviam saído de casa para comprar café no dia do acidente. Ela contou que estranhou a demora deles, mas não imaginava o pior. Pouco tempo depois, recebeu a notícia da tragédia. "Eu estou abatida, triste (...), mas Deus está me ajudando, dando força para superar", pontuou ela em vídeo nas redes sociais.

Quem eram Samuel e Mateus?

Os irmãos Samuel e Mateus Santos de Almeida viralizaram nas redes sociais em agosto deste ano ao compartilharem vídeos cantando músicas de arrocha. O material chamou a atenção do empreendedor Big Lobo, que apoiou os adolescentes na gravação de uma música autoral.

Carreira musical

Samuel e Mateus realizaram recentemente a primeira gravação em estúdio da dupla. No dia 25 de agosto, apenas uma semana antes do acidente, os irmãos compartilharam nas redes sociais um vídeo celebrando essa nova conquista na carreira.

"O primeiro show deles não chegou a acontecer. Uma família muito simples, humilde... Começaram a cantar na escola e na igreja. Fizeram um vídeo no Instagram e começou a viralizar na região. Levamos eles no estúdio e eles gravaram três músicas de presente", contou o empreendedor Big Bob, amigo da dupla, ao 'G1 Bahia'.

