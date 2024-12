Mãe de Ayrton Senna na Netflix lembra momento nos bastidores: 'Impossível'

O nome do piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna virou assunto nos últimos dias após o lançamento da nova produção da Netflix, Senna

O nome do piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna (1960-1994) virou assunto nos últimos dias após o lançamento da nova produção da Netflix, Senna. Na série, o papel de Neyde Joana, mãe do protagonista (Gabriel Leone), ficou a cargo da atriz Susana Ribeiro, que detalhou momentos curiosos vividos nos bastidores das gravações.

Em entrevista ao jornal O Globo, a artista contou que dois deles foram: interagir com Leone, que interpretava uma criança pequena durante uma dinâmica de preparação, e “rever” a própria imagem aos 29 anos, após maquiagens especiais.

Na produção, a atriz interpretou a mãe do piloto em diferentes momentos de sua vida. “Um trabalho importante de atuação e caracterização”, analisou. Durante a preparação, foi realizada uma dinâmica para ambientar a dupla à fase infantil do piloto.

Menino impossível

“Ela fez uma improvisação com a gente. O Gabriel [Leone] improvisava como um menino de 4 anos, inteiramente espoleta. Eu, atrás dele, tentava achar uma maneira de ter alguma autoridade naquele menino impossível, que me quebrava. Sempre quando dava bronca, ele achava um jeito de fazer uma gracinha, de inventar alguma coisa. Maria Silvia não aguentava e morria de rir junto", detalhou ela, que elogiou a perfomance do ator.

Outro momento que lhe marcou foi “retornar aos 29 anos”. Durante a caracterização, ela “rejuvenesceu” décadas para interpretar o período em que o garoto ganha o primeiro kart. Para isso, o caracterizador mexicano Martín Macías apostou em maquiagens e técnicas diversas para mudar a sua aparência.

“Ficamos testando algumas coisas. Ele chegou em um lugar muito interessante de esticar um pouco a minha pele com a maquiagem e a peruca. A gente pensou ‘nossa, estamos ajudando a pós-produção’. Porque 99% do trabalho já estava ali. Foi lindo e divertido me rever com 29 anos”, falou.

Leia também: Ex-namorada de Ayrton Senna, Cristine Ferracciu diz: 'Só existe uma verdade'