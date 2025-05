Mãe de Antonela revela como a filha ficou após polêmica com Duda Guerra

Mãe de Antonela Braga revela momento difícil na vida da filha ao se ver envolvida em polêmica com Duda Guerra, que é ex-nora de Angélica e Luciano Huck

Os internautas acompanharam de perto a polêmica entre Duda Guerra e Antonela Braga nos últimos dias. As duas se envolveram em um atrito após Antonela mandar um pedido para seguir o perfil fechado de Benício Huck, ex-namorado de Duda. Agora, a mãe de Antonela, Nathalia Braga, contou os bastidores de como a filha ficou com toda a repercussão.

Em entrevista ao Portal Leo Dias, Nathalia disse que foi um período difícil para a herdeira. “A Antonella ficou um dia e meio sem comer, sem colocar um grão de arroz na boca, e foi um momento muito difícil para todo mundo. Está tendo todo o apoio da família, de todos nós, dos profissionais que estão acompanhando a gente e principalmente dos fãs, que acolheram a Antonella de uma maneira que eu, como mãe, não tenho como agradecer”, disse ela.

Por fim, a mãe da jovem ainda disse que não teve uma conversa com as mães de Duda e Benício. “É um assunto de adolescentes e que os adolescentes têm que resolver. Eu não acredito que adultos devam se intrometer em assuntos adolescentes, porque isso acontece toda hora. Assuntos de adultos são de adultos, devem ser resolvidos entre adultos e assuntos de adolescentes entre adolescentes, mas sem sombra de dúvida, o caminho é sempre a conversa”, afirmou.

Por que Duda Guerra e Benício Huck se separaram?

O romance de Duda Guerra e Benício Huck entrou em crise por causa de rumores de ciúmes. Tudo começou quando ela foi tirar satisfação com a influencer Antonela Braga, que estava em uma viagem de trabalho com Duda. Antonela pediu para seguir a conta privada de Benício no Instagram e ele mandou o print para a namorada, que foi confrontar a jovem e criou um climão na viagem de influencers.

A história caiu na internet e as duas compartilharam pronunciamentos sobre o ocorrido. Duda Guerra contou que Benício mostrou para ela o print da solicitação de Antonela Braga. “Eles não são amigos, não são do mesmo ciclo de amizade, eles não convivem, nunca nem se viram”, afirmou ela. Em sua defesa, Antonela disse que não tinha nenhum interesse a mais em Benício, que ela só pediu para seguir por ele ser filho de famosos. “O namorado dela é filho de pessoas super conhecidas, ele é super conhecido, eu trabalho com internet, e me dá curiosidade de saber sobre a vida de pessoas nesse meio. Assim como eu sigo o Cauã Reymond”, afirmou.

Além disso, Antonela disse que outras duas influencers se afastaram dela em uma viagem após Duda confrontá-lo no hotel por causa do perfil dix de Benício. Porém, as influencers envolvidas contaram que apenas não queria mais contato com a colega de profissão.

