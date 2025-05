Mãe de Antonela Braga desabafa após polêmica: 'Inaceitável'

Nathalia Braga, mãe de Antonela Braga, fez um longo desabafo após a influencer se envolver em uma polêmica com outras influencers

Nos últimos dias, a internet acompanhou uma polêmica do mundo adolescente. Tudo começou quando Antonela Braga pediu para seguir Benício Huck em uma rede social privada. Duda Guerra, namorada do adolescente, foi tirar satisfações. Depois disso, Antonela contou que passou a ser excluída por um grupo formado por Duda, Júlia Pimental e Liz Macedo. A mãe de Liz, inclusive se recusou a abraçar Antonela.

Nesta quarta-feira, 7, Nathalia Braga, mãe de Antonela, se pronunciou e fez um longo desabafo. "Eu vim aqui falar de elementos básicos que ao meu ver não precisariam ser falados. Porém, claramente algumas pessoas ou não têm conhecimento sobre eles ou se esqueceram sobre os mesmos. Antes de mais nada, eu gostaria de deixar muito claro que esse é um papo de adulto. Na verdade, é um papo de mãe para mãe. Partindo desse pressuposto, eu preciso lembrar algumas pessoas que o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, fala que todo e qualquer adulto tem o dever de proteger, promover e garantir o bem estar físico e emocional de crianças e adolescentes. Da mesma maneira que isso inclui a proteção contra todas as formas de negligência", começou ela.

Em seguida, Nathalia comentou sobre as acusações que foram feitas à Antonela. "Nos últimos dias, o ECA foi totalmente e amplamente desrespeitado por uma senhora, mãe e mulher para com a minha filha Antonela. Vocês não me verão falar aqui sobre nenhum adolescente, eu me recuso a fazê-lo. Isso é básico para mim e eu não vou apontar e falar sobre nenhum adolescente, apenas sobre adultos. E se eu falar sobre adolescentes, estarei, claro, me referindo à Antonela porque sobre ela eu tenho ampla liberação para fazê-lo. Uma senhora, nos últimos dias, se esqueceu que todo adulto deve garantir a proteção e promover o bem estar físico e emocional de crianças e adolescentes porque esta senhora falou publicamente que Antonela, minha filha, premeditou situações, que Antonela foi maldosa, que Antonela agiu pensadamente, que Antonela articulou situações e que Antonela só visa marketing, likes, mídia e etc. Ou seja, esta senhora não promoveu o bem estar da minha filha Antonela e, além disso, ela negligenciou o bem estar da minha filha. Haja vista que esta senhora não se preocupou em acender um fósforo em uma poça de gasolina".

A empresária ainda afirmou que se sentiu segura quando soube que teria a mãe de outra adolescente na viagem. "Quando a gente fala de adolescentes, é tudo muito, é muito amor, é tudo exagerado dentro dos adolescentes e é perigoso tal atitude que esta senhora tomou porque ela não estava falando de um adulto, ela estava falando de uma criança que por mais equilibrada, que por mais responsável que seja é uma criança. Para piorar toda a situação, esta senhora, quando esteve presencial com Antonela no último dia da viagem tomou uma atitude que, ao meu ver, é cem por cento inacreditável. A minha filha, diante de tudo que estava acontecendo lá, ela foi aconselhada por mim que mesmo diante de toda aquela situação, que ela se despedisse das pessoas. Eu aconselhei e assim ela o fez. Até que ela chegou até esta senhora, uma mulher adulta e mãe. Quando ela foi se despedir desta senhora, ela virou para a minha filha e disse: 'Me desculpa, mas eu não consigo te abraçar'. Antonela foi até um adulto para se despedir e doar carinho e naquele momento a minha filha foi recusada. Você que é mãe, como você ficaria se isso acontecesse com seu filho? Lá estava uma mãe, lá estava uma adulta que negligenciou a minha filha e a minha filha de 15 anos teve uma atitude muito mais louvável que a dela. Os adolescentes terem atritos, isso é problema deles, mas um adulto, uma mãe falar de uma adolescente e tomar tal atitude é inaceitável", concluiu.

O que disse Antonela

Antonela Braga se pronunciou sobre a situação em suas redes sociais. "A Duda Guerra, há mais ou menos um ano, começou a gravar vídeo para a internet. Na época, a gente se encontrou, ela quase não tinha seguidores. Eu dei dicas, gravei stories com ela para ajudar ela a crescer. Logo depois, alguns sites começaram a divulgar ela porque ela ficou conhecida como a namorada do Benício Huck. Ele tem pessoas em comum comigo, estuda na escola de uma das minhas melhores amigas. Estamos no mesmo ciclo social apesar de a gente nunca ter se cruzado pessoalmente", começou ela.

Em seguida, a influenciadora detalhou a sua versão da situação. "Aconteceu uma situação que me deixou muito chateada, a Duda veio de uma forma super grosseira falar comigo e brigar comigo. Ela gritando comigo falou: 'Por que você está seguindo o meu namorado?'. O namorado dela é filho de pessoas super conhecidas, ele é uma pessoa super conhecida e me dá curiosidade de saber sobre a vida de outras pessoas do meio, assim como eu sigo o Cauã Reymond. Eu estou dando em cima do Cauã? Ela falou super rude comigo no meio do corredor, todo mundo escutando. Ela quis tirar proveito da situação, eu estava com medo porque ela estava sendo muito grosseira", concluiu.

Em seguida, a jovem contou que passou a ser excluída pelas outras meninas durante a viagem.

