Mãe da cantora Ana Castela, Michele Castela diverte-se com semelhança entre o novo pretendente da filha, o empresário Bruno Macedo, e o ex da jovem, o cantor Gustavo Mioto

Nesta quarta-feira, 12, a mãe da cantora sertaneja Ana Castela, Michele Castela se divertiu ao notar semelhança entre o novo affair da filha, o empresário Bruno Macedo, e o ex-namorado da artista, o cantor Gustavo Mioto . Isso porque, nas últimas semanas, a jovem tem se tornado alvo de rumores de estar vivendo um romance com o influenciador. Ao ver um post sobre o assunto nas redes sociais, a matriarca reagiu.

"Coloquei até meu óculos para ver direito, e achei a cara do Gustavo", escreveu nos comentários de uma publicação feita pelo portal LeoDias no Instagram com fotos de Bruno. Ana também se manifestou sobre o assunto. "Deixa o povo viver, beijar na boca!", declarou.

Novo relacionamento?

As especulações do novo affair de Ana começaram após o portal LeoDias afirmar que Bruno estava fazendo companhia para a estrela em camarins frequentemente, virando "companhia inseparável" da cantora.

As interações nas redes sociais teriam começado no início de janeiro, e eles chegaram até a trocar comentários em um post de Bruno. "Boa escolha de música", afirmou Ana Castela depois que Macedo usou um dos hits da boiadeira para um vídeo no TikTok. "Só faltou você para gravar comigo", rebateu ele, com emojis de apaixonado.

A sertaneja anunciou o término de seu namoro com Gustavo em dezembro do ano passado.

Confira, abaixo, um dos vídeos publicados por Bruno:

Leia também: Ana Castela choca os fãs ao aparecer suja de lama e explica o motivo