CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Atualidades
  2. Mãe da menina Liz reflete o sobre luto um ano após trágico acidente da Voepass
Atualidades / Saudades

Mãe da menina Liz reflete o sobre luto um ano após trágico acidente da Voepass

Mãe da menina Liz relembra a dor da perda e a luta por justiça após o acidente aéreo que vitimou sua filha e outras 61 pessoas

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 10/08/2025, às 12h35

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Adriana Ibba é mãe da menina Liz
Adriana Ibba é mãe da menina Liz - Foto: Reprodução / TV Globo / Instagram

Há um ano, a jornalista Adriana Ibba enfrentou a perda irreparável de sua filha, Liz Ibba dos Santos, de apenas 3 anos, vítima do acidente aéreo da Voepass em Vinhedo, São Paulo. A pequena viajava com o pai, Rafael Fernando dos Santos, para celebrar o Dia dos Pais em Florianópolis. Ambos faleceram na tragédia que deixou 62 mortos.

Em entrevista ao portal RIC, Adriana compartilhou o impacto emocional da perda: "Perdi minha melhor amiga. Minha filha era minha companheira de tudo, desde as coisas mais simples até as mais especiais. Ela era minha melhor amiga", desabafou.

A dor da perda é intensificada pelas lembranças diárias de Liz. Adriana revelou que mantém o quarto da filha intacto e guarda o último pijama que ela usou, sentindo o cheiro e a presença da menina como uma forma de manter viva a memória e o vínculo.

Além do luto pessoal, Adriana se tornou uma das vozes mais ativas na busca por justiça para as vítimas do acidente. Ela lidera a associação das famílias das vítimas, pressionando por respostas sobre as causas da queda do avião e responsabilização dos envolvidos. A jornalista enfatiza que a luta não é apenas por sua filha, mas por todas as 61 pessoas que estavam a bordo.

"Eu vou até o fim, porque é pela minha filha e por mais 61 pessoas que estavam com a Liz. A Liz não estava sozinha naquele avião. Então eu vou até o fim. Para entender, para ter resposta, para culpar quem tiver que culpar", declarou a mãe da menina Liz.

Qual a causa do acidente aéreo da Voepass?

Há exatamente um ano, o voo 2283 da Voepass caiu em Vinhedo, interior de São Paulo, resultando na morte de todas as 62 pessoas a bordo. A tragédia, uma das mais graves da aviação brasileira em décadas, deixou familiares e autoridades em busca de respostas. Um ano depois, as investigações ainda não forneceram conclusões definitivas sobre as causas do acidente.

Apesar dos avanços nas investigações, ainda não há uma conclusão definitiva sobre as causas do acidente. O CENIPA continua analisando os dados das caixas-pretas e outros registros para determinar se houve falha humana, técnica ou uma combinação de fatores. Especialistas destacam que acidentes aéreos raramente são causados por um único fator e que uma análise detalhada é essencial para evitar tragédias semelhantes no futuro.

Leia também: Queda de avião da Voepass: relatório revela como foi a perda de controle até o acidente

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

voepassacidente aéreo

Leia também

HOMENAGEM

A apresentadora Cissa Guimarães durante o programa especial do Sem Censura, em homenagem a Arlindo Cruz - Foto: Reprodução/TV Brasil/Rodrigo Peixoto

'Arlindo Cruz é tão genial que organizou a data da celebração da passagem dele', diz Cissa Guimarães

Entrevista

Zé Felipe, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo - Foto: Reprodução/Instagram

Zé Felipe fala sobre a paternidade: 'Amadureci por causa dos meus filhos'

Desafios

Bruno fala abre o coração sobre a paternidade - Foto: Globo/Raquel Cunha

Bruno fala sobre conciliar carreira e paternidade: 'A estrada é linda, mas afasta'

Voltaram?

Bia Miranda posa em clima de romance com Gato Preto - Foto: Reprodução / Instagram

Bia Miranda posa em clima de romance com Gato Preto após término conturbado

Família

Sandra Gadelha é mãe de Preta Gil - Foto: Reprodução / Instagram

Mãe de Preta Gil surge em momento especial ao lado de amigos da cantora

VAI GANHAR?

Os participantes da Dança dos Famosos 2025 foram anunciados no último domingo, 3 - Foto: Globo/ Leo Rosario

Vidente faz previsão para Fernanda Paes Leme na Dança dos Famosos: 'Pode viver uma crise'

Últimas notícias

Adriana Ibba é mãe da menina LizMãe da menina Liz reflete o sobre luto um ano após trágico acidente da Voepass
O cantor Ozzy OsbourneMédica explica termos do atestado de óbito de Ozzy Osbourne: 'Agrava a situação'
Silvia Abravanel e Silvio SantosSilvia Abravanel desabafa em primeiro Dia dos Pais sem Silvio Santos: 'Difícil'
Rodrigo FaroRodrigo Faro na Dança dos Famosos: Saiba qual é a previsão das cartas
A apresentadora Cissa Guimarães durante o programa especial do Sem Censura, em homenagem a Arlindo Cruz'Arlindo Cruz é tão genial que organizou a data da celebração da passagem dele', diz Cissa Guimarães
A cantora Ivete SangaloMédica aponta desafios de doença autoimune de Ivete Sangalo: 'Investigar de forma criteriosa'
Virginia e Zé Felipe são pais de três criançasZé Felipe ganha declaração especial da ex-esposa, Virginia: 'Sempre'
Zé Felipe, Maria Alice, Maria Flor e José LeonardoZé Felipe fala sobre a paternidade: 'Amadureci por causa dos meus filhos'
Sol de Maria é a única neta de Preta GilNeta de Preta Gil, Sol de Maria emociona ao cantar música da artista em festa
Léo Magalhães com sua famíliaLéo Magalhães revela como é ser pai de cinco e viver momentos únicos com os filhos
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade