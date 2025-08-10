Mãe da menina Liz reflete o sobre luto um ano após trágico acidente da Voepass

Mãe da menina Liz relembra a dor da perda e a luta por justiça após o acidente aéreo que vitimou sua filha e outras 61 pessoas

Há um ano, a jornalista Adriana Ibba enfrentou a perda irreparável de sua filha, Liz Ibba dos Santos, de apenas 3 anos, vítima do acidente aéreo da Voepass em Vinhedo, São Paulo. A pequena viajava com o pai, Rafael Fernando dos Santos, para celebrar o Dia dos Pais em Florianópolis. Ambos faleceram na tragédia que deixou 62 mortos.

Em entrevista ao portal RIC, Adriana compartilhou o impacto emocional da perda: " Perdi minha melhor amiga. Minha filha era minha companheira de tudo, desde as coisas mais simples até as mais especiais. Ela era minha melhor amiga ", desabafou.

A dor da perda é intensificada pelas lembranças diárias de Liz. Adriana revelou que mantém o quarto da filha intacto e guarda o último pijama que ela usou, sentindo o cheiro e a presença da menina como uma forma de manter viva a memória e o vínculo.

Além do luto pessoal, Adriana se tornou uma das vozes mais ativas na busca por justiça para as vítimas do acidente. Ela lidera a associação das famílias das vítimas, pressionando por respostas sobre as causas da queda do avião e responsabilização dos envolvidos. A jornalista enfatiza que a luta não é apenas por sua filha, mas por todas as 61 pessoas que estavam a bordo.

" Eu vou até o fim, porque é pela minha filha e por mais 61 pessoas que estavam com a Liz. A Liz não estava sozinha naquele avião. Então eu vou até o fim. Para entender, para ter resposta, para culpar quem tiver que culpar ", declarou a mãe da menina Liz.

Qual a causa do acidente aéreo da Voepass?

Há exatamente um ano, o voo 2283 da Voepass caiu em Vinhedo, interior de São Paulo, resultando na morte de todas as 62 pessoas a bordo. A tragédia, uma das mais graves da aviação brasileira em décadas, deixou familiares e autoridades em busca de respostas. Um ano depois, as investigações ainda não forneceram conclusões definitivas sobre as causas do acidente.

Apesar dos avanços nas investigações, ainda não há uma conclusão definitiva sobre as causas do acidente. O CENIPA continua analisando os dados das caixas-pretas e outros registros para determinar se houve falha humana, técnica ou uma combinação de fatores. Especialistas destacam que acidentes aéreos raramente são causados por um único fator e que uma análise detalhada é essencial para evitar tragédias semelhantes no futuro.

