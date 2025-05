Lyandra Costa encanta ao mostrar o filho mais velho com a irmã recém-nascida

Filha do cantor sertanejo Leandro, Lyandra Costa compartilhou uma foto do filho mais velho, José, segurando a irmã recém-nascida

A médica dermatologista Lyandra Costa encheu as redes sociais de fofura nesta quarta-feira, 14, ao compartilhar uma foto com o marido, Lucas Santos, e os dois filhos, José, de dois anos, e Isabela, que nasceu na última semana.

Após mostrar o rosto da recém nascida, a filha do cantor sertanejo Leandro (1961–1998) postou em seu perfil uma foto em que o filho mais velho aparece sorridente, segurando a irmã no colo. Na legenda, a mamão coruja se declarou para a família. "Tudo pra mim! Obrigada, pai!", escreveu.

Em outro post, Lyandra postou um vídeo mostrando o momento em que José conheceu Isabela. O menino aparece chegando na maternidade com o pai e depois fica com ela um pouquinho no colo. A médica também mostrou que ganhou um colocar com um menino e uma menina, representando os filhos. "Eu já sabia que você seria o melhor irmão mais velho do mundo! Mamãe ama muito vocês!", declarou ela.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lyandra Costa | Médica Dermatologista (@lyandramotacosta)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lyandra Costa | Médica Dermatologista (@lyandramotacosta)

Lyandra Costa relata primeiros dias com a filha recém-nascida

Na última quinta-feira, 8, Lyandra Costa usou as redes sociais para compartilhar como têm sido os primeiros dias com a filha, Isabela. "Oi gente, aparecendo por aqui, dando mama para a minha boneca. Tem sido dias maravilhosos, não sei explicar, ainda está tudo meio naquele caos, não entramos na rotina", contou.

"Estamos aqui na casa da minha mãe porque a minha casa está com uma obra, que não ficou pronta, então a gente não conseguiu voltar para a casa, mas está tudo bem com a Isabela, comigo, com o José, com o Lucas, está tudo bem graças a Deus. Eu estou mil por cento apaixonada, ainda estou, não sei, parece que estou vivendo um sonho, e vivendo aquela loucura de RN (recém-nascida) que eu sei que passa muito rápido", completou. Confira!

Leia também:Filha de Leandro detalha vínculo com a família de Leonardo