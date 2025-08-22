Luto de Sheron Menezzes, cirurgia do pai de Sabrina Sato e festa com filhos de Faustão marcam semana

Despedidas, celebrações de gravidez, nascimentos e novos projetos marcaram a semana dos famosos; confira tudo o que aconteceu

A semana foi movimentada no mundo dos famosos com despedidas emocionantes, revelações de saúde, nascimentos, festas badaladas e até novos projetos. A CARAS Brasil reuniu os principais destaques para você não perder nada.

Segunda-feira (18):

A segunda-feira foi marcada pela emoção de Sheron Menezzes, que anunciou a morte do irmão, Draiton Mancilha de Menezes. Em uma despedida comovente, a atriz escreveu:"Eu tava segurando a tua mão. No último minuto, no último segundo, até a linha ficar reta… eu tava ali, firme, segurando a tua mão. E a minha vontade era nunca mais soltar. Ninguém se prepara pra sentir uma dor assim. Eu implorei a Deus que te trouxesse pra mim, eu queria tanto esse irmão… e Ele te mandou. Hoje agradeço pelo tempo que Ele nos deu juntos".

No mesmo dia, Fernanda Rodrigues revelou em suas redes sociais que um carcinoma de pele voltou um ano após a cirurgia de remoção. Ela já realizou a retirada e está ótima: “Primeiro, quero dizer que está tudo ótimo, já fiz meu procedimento. E como falei no meu primeiro vídeo, quando a gente descobre rápido e age rápido, dá tudo certo. Então, já tirei, já acabou, já não tenho mais nada. Meu basocelular já foi embora”, relatou a atriz.

Enquanto isso, Graciele Lacerda e Zezé Di Camargocompartilharam os registros do batizado da filha, Clara, de sete meses. Entre os padrinhos estavam Wanessa Camargo e Emanoel Camargo, além de João Vecker como padrinho de consagração.

Outro momento especial veio com Bruna Manzon, ex-assistente do Domingo Legal, que anunciou o nascimento da filha, Safira, fruto do casamento com Levi Lima. A atriz celebrou: "Nossa preciosa chegou. Baby Safira chegou ao mundo cheia de saúde, com 51cm e pesando 3.425kg, com 40 semanas e 6 dias, em um parto normal que durou mais de 8 horas lindo e abençoado".

Terça-feira (19):

Na terça, a apresentadora Vera Viel, esposa de Rodrigo Faro, revelou ter passado por uma nova biópsia após alteração em exames médicos. Apesar do susto, o resultado trouxe alívio: não houve retorno do tumor raro removido meses atrás.

Ainda no dia, Gabi Luthai e Teo Telóencantaram os seguidores ao revelar que esperam um menino. "Nosso baby 2 é… Bençãos do Senhor, alegria que não cabe em nós! Seja bem-vindo, meu amor!", escreveu Gabi.

Já a jogadora de vôlei e ex-BBB Key Alvescelebrou o chá revelação do primeiro filho comBruno Rosa em Barueri, na Grande São Paulo. O momento mais esperado trouxe emoção quando a fumaça cor-de-rosa confirmou: os dois esperam uma menina.

Quarta-feira (20):

Na quarta, Sabrina Satorevelou que seu pai, Omar Rahal, passou por uma cirurgia delicada. A apresentadora desabafou: "Meu pai está passando por uma grande cirurgia nesse momento. Tudo aconteceu tão de repente, mas o tempo todo ele tem mostrado a coragem de um verdadeiro guerreiro, pronto para travar a maior luta da sua vida. Eu tenho fé, muita fé, de que venceremos essa batalha que agora se inicia".

No mesmo dia, a apresentadora Nadja Haddad, do Bake Off Brasil, anunciou a morte da mãe, Maria Auxiliadora Haddad. Em despedida emocionante, escreveu: "Hoje me despeço da minha maior referência de amor, fé e força: minha mãe, Maria Auxiliadora Haddad. Foram anos aprendendo com sua coragem, ternura e a sua forma única de ensinar que TUDO É possível quando caminhamos com Deus ao nosso lado. A saudade já está doendo aqui no meu coração e na minha alma, mas também me conforta saber que agora a senhora descansa nos braços do Pai, livre de toda dor, e vai conhecer o meu Antônio… Vai reencontrar meu pai… sua mãezinha, por quem a senhora tanto chamava… o vovô… Vai ter a paz!".

Quinta-feira (21):

O jornalista Rodrigo Bocardianunciou o lançamento de sua plataforma digital, a Boca TV, com a proposta de aproximar ainda mais seu público: "Este canal leva o meu nome, mas ele é nosso. Ele existe por conta de vocês. Foi pensado por causa da demanda de vocês. Então significa o que? Que ele só vai funcionar se todos nós estivermos juntos", explicou.

Também na quinta, Maíra Cardicontou que precisou ser internada após queda na imunidade: "Minha imunidade com certeza baixou e eu fiquei gripada. Estou com uma tosse, falta de ar, e ontem minha saturação ficou entre 92 e 94, que é bem ruim. Meu médico falou: ‘Vai para o pronto-socorro e vê o que é’. Estou fazendo todos os exames necessários. Estou internada, esperando os resultados para saber qual tratamento vou fazer".

Outro destaque foi a atriz Millie Bobby Brown, estrela de Stranger Things, que revelou ter se tornado mãe por meio da adoção. Ela e o marido, Jake Bongiovi, anunciaram: "Neste verão, demos as boas-vindas à nossa doce menina por meio da adoção. Estamos muito animados para embarcar neste lindo novo capítulo da paternidade com paz e privacidade. E então somos 3".

Sexta-feira (22):

A sexta-feira trouxe surpresas no mundo dos famosos. O filho de Gugu Liberato, João Augusto Liberato, foi visto em clima de romance e beijando a apresentadoraCariúcha durante a festa de João Silva, herdeiro de Faustão.

No mesmo evento, o filho caçula de Faustão, Rodrigo Silva, de 17 anos, chegou acompanhado da bailarina Daia de Paula, de 34. Questionado sobre um possível relacionamento, fez mistério:

"Só quem sabe, quem sabe… Ainda estamos vendo isso aí. Ela trabalhava no balé do meu pai. É uma mulher maravilhosa, pelo amor de Deus, não tem como mentir, é só olhar que você já percebe. É secreto ainda, não é público ainda, uma hora sai… Mistério".

Enquanto a assessoria e a própria Daia negaram qualquer romance, o assunto dominou as redes sociais.

A sexta também foi especial para Justin Bieber e Hailey Bieber, que celebraram o aniversário de 1 ano do filho, Jack Blues: "1 ano de você, meu lindo menino. Feliz 1º aniversário, Jack Blues, você é a alegria em pessoa", escreveu Hailey ao compartilhar fotos inéditas.

