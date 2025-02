Luto de Lexa e fim do relacionamento de Wanessa Camargo e Dado Dolabella marcam semana

Últimos dias foram agitados no mundo dos famosos com luto e fim de relacionamento; confira o resumo da semana da CARAS Brasil!

Tanta coisa aconteceu no mundo dos famosos essa semana. Entre os assuntos que mais chamaram a atenção dos leitores da CARAS Brasil, estão o luto de Lexa (29) ao perder a primeira filha, Sofia, três dias após o seu nascimento; a morte do cineasta Cacá Diegues aos 84 anos, após complicações em uma cirurgia; e o fim do relacionamento de Wanessa Camargo (42) e Dado Dolabella (44). Confira tudo isso e muito mais no resumo com os acontecimentos mais marcantes dos últimos sete dias!

PERDA DE LEXA

Lexa anunciou a morte de sua filha, Sofia, fruto do noivado com o ator Ricardo Vianna (32), em um post emocionante nas redes sociais. Na segunda-feira, 10, a cantora comunicou que a bebê faleceu apenas três dias após o nascimento prematuro.

A artista foi internada com quadro de pré-eclâmpsia aos 6 meses de gestação e deu à luz no dia 2 de fevereiro. Porém, Sofia não resistiu e faleceu no dia 5 de fevereiro.

"Sofia, 02/02 às 15:03. O nosso milagre nasceu! Dia 05/02 minha filha amada nos deixou. Um luto e uma dor que eu nunca tinha visto igual. Vivi os dias mais difíceis da minha vida. Eu senti cada chutinho, eu conversei com a barriga, eu idealizei e sonhei tantas coisas lindas pra gente… foram 25 semanas e 4 dias de um gestação muuuito desejada! Uma pré eclampsia precoce com síndrome de Help, 17 dias de internação, Clexane, mais de 100 tubos de sangue na semi intensiva e 3 na UTI sulfatando e lutando pelas nossas vidas minha filha", disse.

PRETA GIL

A cantora Preta Gil (50) recebeu alta hospitalar na terça-feira, 11, após quase dois meses internada. A notícia da saída do hospital foi divulgada em um novo boletim médico.

“Preta Maria Gadelha Gil Moreira (Preta Gil) recebeu alta hoje do Hospital Sírio-Libanês. A paciente deverá continuar seu tratamento em esquema ambulatorial. Preta Gil está sendo acompanhada pelas equipes médicas lideradas pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho, Dra. Roberta Saretta, Dra. Fernanda Caparelli e Dr. Frederico Teixeira”, informou o documento.

A filha de Gilberto Gil (82) foi internada em dezembro de 2024 para realizar uma cirurgia de remoção de tumores nos linfonodos, peritônio e ureter. O procedimento durou cerca de 21 horas e ela precisou de um longo período de internação para se recuperar.

Cantora Preta Gil estava internada desde dezembro de 2024 - Foto: Reprodução/Instagram

WANESSA CAMARGO E DADO DOLABELLA

Chegou ao fim o relacionamento de Wanessa Camargo e Dado. A informação sobre o término foi dada pela filha de Zezé Di Camargo (62) ao portal Leo Dias. Ao ser abordada pela equipe do jornalista no show da Shakira (48), ela falou sobre o fim.

Sem dar muitos detalhes, a ex-BBB comentou que está solteira. Após ser vista no local curtindo com os amigos, ela foi questionada sobre como está seu relacionamento com o ator.

“É isso, sim, mas ninguém está pronto pra saber ainda”, disse Wanessa Camargo ao confirmar o término do namoro com Dado. Segundo ela, a decisão era de conhecimento apenas deles. “Ninguém da minha família sabe, meus filhos”, revelou.

FERNANDA TORRES

Pela primeira vez na história, o Brasil recebeu uma indicação ao Oscar na categoria de Melhor Filme com o já premiadíssimo Ainda Estou Aqui. O longa vai concorrer ao prêmio máximo da Academia, disputando com grandes produções como O Brulista e Anora. Ele também foi lembrado nas categorias de Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz com Fernanda Torres (59). Para a sensitiva Michele Souza, a artista vencerá mais essa disputa.

À CARAS Brasil, a espiritualista diz que a premiação marcará um dos momentos mais importantes da carreira da filha de Fernanda Montenegro (95). “Desde o ano passado, eu venho prevendo o enorme sucesso da atriz com este filme e reconhecimento, o que já está acontecendo. Em 2025, a vejo recebendo o Oscar de Melhor Atriz e uma chance do filme receber também uma estatueta para Melhor Filme Estrangeiro, mas eu vejo com toda certeza essa premiação para a nossa atriz”, garante Michele.

A sensitiva Michele Souza e a atriz Fernanda Torres - Fotos: Reprodução/Instagram

PRONUNCIAMENTO DE WANESSA CAMARGO

A cantora Wanessa Camargo resolveu se pronunciar sobre a amiga, a atriz Renata Brás (48), que foi vista com Dado Dolabella na piscina de um hotel, no Guarujá, em São Paulo, na quinta-feira, 13. Em seus stories, após um dia de gravação na Globo, a herdeira de Zezé Di Camargo defendeu a moça e esclareceu a situação.

A ex-BBB comentou que é amiga próxima da atriz, que inclusive está comprometida com um amigo dela, chamado Fabricio, que está junto com eles no hotel no Guarujá. "Uma coisa que tá afetando uma amiga minha, uma amiga querida minha e que a minha cumplicidade com ela, a minha verdade com ela é de anos, não é de agora, então, a Renata Brás, essa atriz maravilhosa, grande amiga, não tem nada acontecendo errado", começou.

JOÃO GOMES

O cantor João Gomes (22) e a esposa, Ary Mirelle (22), vão ser pais pela segunda vez! Nesta sexta-feira, 14, eles surpreenderam a todos ao contarem que estão ‘grávidos' novamente e que já sabem o gênero do bebê.

De forma discreta, o casal gravou um vídeo junto com o filho mais velho, Jorge, de 1 ano, para anunciarem que esperam o nascimento de mais um menino! Nas imagens, os dois apareceram usando uma tinta para pintarem as roupas um do outro. No final, eles revelaram que a cor da tinta era azul, representando o gênero masculino.

Além disso, Ary já contou qual é o nome do segundo filho. O bebê vai se chamar Joaquim. “Prazer, nosso Joaquim”, afirmou ela, nos stories.

A influencer Ary Mirelle, o pequeno Jorge e o cantor João Gomes - Foto: Reprodução/Instagram

CACÁ DIEGUES

O diretor, produtor e escritor Cacá Diegues morreu nesta sexta-feira, 14, aos 84 anos. De acordo com informações do portal g1, ele não resistiu após complicações em uma cirurgia. O velório está previsto para esta tarde, em horário a definir, na Academia Brasileira de Letras (ABL).

Ao longo de sua carreira profissional, Cacá dirigiu mais de 20 filmes de longa-metragem. Incluindo Xica da Silva (1976), Bye Bye Brasil (1979) e Deus É Brasileiro (2003), entre outros grandes sucessos do cinema nacional. Desde 2018, ocupava a cadeira 7 da Academia Brasileira de Letras (ABL), após herdar o lugar que foi de seu amigo, o também cineasta Nelson Pereira dos Santos (1928-2018).

FILHA DE CACÁ DIEGUES

A morte de Cacá Diegues comoveu o universo do cinema brasileiro nesta sexta-feira, 14. Alguns anos antes de sua morte, ele sofreu a dor profunda de perder uma filha. Ele era pai da atriz Flora Diegues, que faleceu aos 34 anos em 2019, em decorrência de um câncer no cérebro, contra o qual ela lutou por quatro anos.

Anos depois de perder a filha, o diretor desabafou sobre a dificuldade de enfrentar o luto e a saudade que sentia dela. Em entrevista na Revista Veja, ele disse: "Passei quase uma década afastado de tudo. Ela ficou doente em 2015 e enfrentou uma batalha de quatro anos contra a doença. Quando Flora morreu, foi um sofrimento que não dá para medir. Perdi o gosto pelas coisas, inclusive o interesse pelo cinema. Ela me ensinou muito. Era roteirista, diretora, atriz. Eu tinha escrito um roteiro de um filme em que ela atuaria".

