Lula diz que salário como presidente 'não é muito'; saiba o valor

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva abriu o jogo sobre quanto recebe como presidente do Brasil: "Ninguém me dá aumento", brincou

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) revelou o quanto recebe de salário bruto como chefe do Executivo. A declaração aconteceu quando o petista comentava a proposta do governo de isentar de IR quem ganha até R$ 5 mil.

Lula disse que recebe R$ 46 mil de salário bruto, mas segundo ele, após os descontos com Imposto de Renda e uma contribuição para o PT, sobram R$ 21 mil para ele gastar com suas necessidades. O presidente ainda afirmou que o valor "não é muito".

O projeto de isenção de IR para quem ganha até R$ 5 mil é prioridade do governo e pode ser votado neste semestre pelo Congresso Nacional. Caso aprovado, as novas regras para o Imposto de Renda valeriam a partir de 2026. Lula defendeu mudanças na tributação e criticou a cobrança igual de impostos entre diferentes faixas de renda.

"O Haddad é tão humilde que a gente fez a proposta para isentar [de IR] quem ganha R$ 5 mil. E colocamos para pagar essa diferença um grupo seleto que ganha acima de R$ 1 milhão por ano. Não é que essa gente acha ruim?", comentou.

"Estamos querendo começar a fazer um pouco de justiça tributária. Não pode a pessoa que vai no mercado comprar as coisas de comer pagar o mesmo Imposto de Renda que paga o Lula. Meu salário não é muito não , tá? Salário de presidente é R$ 46 mil, paga 27% de IR, o PT me cobra R$ 4 mil na fonte, me sobram R$ 21 mil . Não é fácil a vida. Ninguém me dá aumento. Eu tenho que pedir para mim mesmo. Eu levanto todo dia, me olho no espelho e falo: 'Oh Lula, eu quero aumento'. E eu falo: 'Você não vai ter'. Então não dá", brincou.

Nesta terça-feira, 5, Lula participou da reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, o chamado "Conselhão". Trata-se de um colegiado que reúne ministros, empresários e ativistas que discutem e sugerem ao governo políticas públicas em diferentes áreas.

O evento, vale dizer, aconteceu um dia após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decretar a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro por descumprimento de ordens judiciais. Lula não comentar a prisão de seu antecessor, afirmando que não falaria sobre o cidadão "que tentou dar um golpe".

As candidaturas presidenciais de Lula

Primeira presidência (2003–2011)

2002: Eleito presidente do Brasil no segundo turno, derrotando José Serra com 61,27% dos votos válidos.

2003: Assume a presidência em 1º de janeiro, tornando-se o primeiro ex-operário a ocupar o cargo.

2006: Reeleito para o segundo mandato, vencendo Geraldo Alckmin no segundo turno com 60,83% dos votos válidos.

2007–2011: Durante seus dois mandatos, implementou programas sociais como o Bolsa Família e o Fome Zero, além de promover crescimento econômico e redução da pobreza.

Pós-presidência (2011–2022)

2011–2014: Após deixar a presidência, Lula manteve-se ativo no cenário político, realizando palestras e atuando como conselheiro de Dilma Rousseff.

2014–2016: Envolvimento em investigações da Operação Lava Jato, resultando em condenações e prisão em 2018.

2019: Libertado após decisão do Supremo Tribunal Federal que anulou suas condenações.

Terceiro Mandato de Lula (desde 2023)

Luiz Inácio Lula da Silva assumiu seu terceiro mandato como presidente do Brasil em 1º de janeiro de 2023, após vencer Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições de 2022. A disputa foi a mais acirrada da história democrática recente do país: Lula obteve 50,9% dos votos válidos, contra 49,1% de Bolsonaro, com uma diferença de cerca de 2,1 milhões de votos.

Outras candidaturas presidenciais

1989, 1994, 1998: Candidatou-se à presidência, sendo derrotado em todas as tentativas.

