Luiza Tomé corre o risco de perder a casa onde mora com os filhos, diz colunista

A atriz Luiza Tomé pode sofrer as consequências de um processo na justiça envolvendo o ex-marido, a família dele e a casa onde ela vive com os filhos

A atriz Luiza Tomé foi envolvida em um processo que corre na justiça de São Paulo. De acordo com o portal do colunista Leo Dias, a estrela corre o risco de perder a casa onde vive com seus filhos. Isso porque a justiça determinou a penhora do local.

Segundo a publicação, um processo contra o ex-marido da atriz, Adriano Bovino Facchini, foi movido por parentes dele por causa de uma dívida. Assim, o local pode ser penhorado para pagar a indenização para os outros coproprietários do imóvel.

Porém, a equipe jurídica de Luiza Tomé argumentou na justiça que a casa é a moradia de menores de idade e que não possuem outro local para se mudarem. No entanto, a justiça entendeu que a atriz possui outros imóveis em outras cidades e manteve a decisão de levar a casa para ser penhorada.

Caso a propriedade seja realmente vendida para pagar a dívida, a atriz pode ser despejada do local para desocupar a casa para o novo dono.

Por enquanto, Luiza Tomé não se pronunciou sobre o caso que corre na justiça.

Você sabia? Luiza Tomé já enfrentou a depressão

A atriz Luiza Tomé concedeu uma entrevista sincera e contou os horrores que passou a ser diagnosticada com uma doença que atinge milhares de pessoas: a depressão. Ao podcast 'As Liberais' ela explicou como sua vida mudou após começar a sentir os sintomas do transtorno mental. "Sempre fui muito positiva e alegre, e me questionavam como uma pessoa bonita e bem-sucedida poderia estar com depressão. Enquanto isso, eu estava morrendo. Eu tinha sensação nítida e clara de que eu estava morrendo", contou.

"Comecei a emagrecer... Aí eu resolvi procurar ajuda psiquiátrica. Minha dor era muito grande, era uma dor na alma dilacerante", lamentou.

Ela ainda contou que chegou ao extremo procurando ajuda a todo tempo: "Os remédios nem as terapias fazem efeito de um dia para o outro. Mas eu não conseguia controlar minha ansiedade e minhas crises. Não conseguia ficar sozinha, tinha vezes que eu não conseguia me levantar. Eu ia a quatro ou cinco psiquiatras por dia".

