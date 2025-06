Luiza Possi não é convidada para festa de Ticiane Pinheiro e expõe motivo

A cantora Luiza Possi, grande amiga da apresentadora Ticiane Pinheiro, não comparece à festa de 49 anos da comunicadora; entenda o caso

Nesta segunda-feira, 16, a apresentadora Ticiane Pinheiro celebrou os seus 49 anos com uma festa que contou com a presença de 150 amigas . No entanto, uma das pessoas que a comunicadora cultiva uma grande amizade, a cantora Luiza Possi, não foi convidada para o evento. Diante disso, ela explicou que Tici esqueceu de chamá-la para a celebração .

"Um diálogo que eu tive hoje foi com a Ticiane Pinheiro. Eu ligo para ela e ela fala o seguinte: 'Nossa, tô arrasada que você não foi na minha festa de aniversário, porque eu esqueci de te convidar. Gente essa é a Ticiane Pinheiro, eu amo, amo essa pessoa", começou em vídeo publicado nos stories de seu perfil no Instagram.

"Agora, é maravilhoso você receber essa declaração: 'Estou muito arrasada que você não foi na minha festa, porque eu não te convidei. Ticiane, te amo", divertiu-se.

Confira:

Ticiane Pinheiro celebra seu aniversario de 49 anos

A apresentadora Ticiane Pinheiro celebrou o seu aniversário de 49 anos em grande estilo. Ela reuniu sua família e os amigos para um almoço comemorativo.

No local do evento, a estrela posou ao lado das filhas, Rafaella e Manuella, e também de outros familiares, como a mãe, Helô Pinheiro.

Nas redes sociais, Ticiane contou que adora celebrar um novo ano de vida. "Hoje é meu aniversário!!! Para uma boa geminiana só essa frase já diz muito. Amo fazer aniversário,amo festejar, me sinto a pessoa mais feliz do mundo e abençoada por estar comemorando mais um ano com saúde e rodeada da minha família e amigos que amo. Gratidão", afirmou. Veja!

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ticiane Pinheiro 🅰️+ (@ticipinheiro)

Leia também: Helô Pinheiro abre o coração no aniversário de Ticiane Pinheiro: 'Me alegra'