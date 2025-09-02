Luiza Martins sobre casamento e planos de família com Marcela McGowan: 'Casadas já somos'

A cantora Luiza Martins contou à CARAS Brasil detalhes do casamento com Marcela McGowan e falou sobre o desejo de ter filhos no futuro

A cantora Luiza Martins (33) vive uma fase especial na vida pessoal e profissional. No auge da carreira, ela lançou recentemente o projeto 'Nostalgia Pura', mas foi uma canção inédita que ganhou destaque e emoção: 'Tailândia', feita em homenagem à noiva Marcela McGowan (36).

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, a artista contou como a relação amorosa inspirou sua música e falou sobre os preparativos para o casamento, além de revelar o desejo de aumentar a família no futuro.

Canção nasceu de viagem romântica com Marcela

A música 'Tailândia' foi composta após a primeira viagem de férias reais da cantora, em janeiro de 2025, ao lado de Marcela. A experiência transformadora deu origem a uma das declarações mais intensas de sua carreira.

"Essa é a mais importante pra mim, preciso contextualizar! Eu passo muito tempo na estrada, e minhas “férias” sempre foram um intervalo entre um show e outro. Nunca tinha tirado férias de verdade. Em janeiro de 2025, tive minhas primeiras férias reais: foram 20 dias na Tailândia. Antes de viajar, decidi que ia deixar o celular de lado e aproveitar cada segundo desse descanso", contou Luiza.

Segundo ela, o destino mudou sua forma de enxergar a vida: "Assim que pisei lá, senti o vento soprar diferente. A Tailândia meio que salvou minha vida. Eu vinha de um período turbulento há muito tempo, e essa viagem me fez voltar a enxergar cor em coisas que já estavam apagadas dentro de mim. E eu estava ao lado da minha pessoa favorita no mundo, a mulher e o amor da minha vida: a Marcela."

A inspiração virou música rapidamente: "Pouco tempo depois de voltar, pensei: preciso fazer uma música para as duas coisas mais lindas que já vi na vida, a Marcela e a Tailândia. Chamei meu amigo e compositor Daniel Ferreira e falei: “Hoje eu preciso fazer uma música pra Marcela, que se chame Tailândia.” Era um sentimento que transbordava e precisava virar música."

"A música saiu muito rápido. Além da sintonia que temos compondo, ele conhece a gente como casal e nos ama como amigas. Gravei no gravador do celular mesmo e mandei pra ela. Ela se emocionou lá, eu me emocionei aqui", lembrou.

Luiza também reforçou o propósito da canção: "E eu disse pra ela, e repito aqui: o maior propósito de compor, gravar e lançar “Tailândia” é pra Marcela nunca esquecer o quanto é amada. É um presente eterno, uma declaração pública. Pra que, se um dia ela duvidar, seja só dar play em “Tailândia” e lembrar: 'Ela me ama em voz alta.'"

Casamento e futuro da família

Noivas desde 2023, Luiza e Marcela já têm data marcada para subir ao altar. A artista confirmou que os planos estão em andamento e prometeu uma grande celebração.

"Sim, já existe data para o casamento, mas em breve a gente conta mais detalhes, o que posso adiantar é que queremos uma festa sem hora para acabar. E queremos festão mesmo, porque casadas nós já somos. Queremos viver o momento de celebração", revelou.

Sobre a chegada de filhos, a cantora também não esconde o desejo: "A gente tem vontade, sim, principalmente quando aparece um neném na nossa frente. Mas, no momento, o foco é o casamento", declara a cantora.

