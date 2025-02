Luiz Bacci revela curiosidade envolvendo seu pai e Neymar Jr: 'Faleceu sem saber'

O jornalista Luiz Bacci surpreendeu Celso Portiolli ao revelar um fato curioso envolvendo seu pai, falecido em 2006, e Neymar Jr

O jornalista Luiz Bacci marcou presença no 'Domingo Legal', do SBT, neste domingo, 9, e surpreendeu Celso Portiolli ao revelar uma curiosidade envolvendo seu pai, Luiz Carlos Bacci, falecido em 2006, e Neymar Jr. Durante o quadro 'Passa ou Repassa', o ex-apresentador da Record TV contou que o patriarca da família foi o responsável por trazer o jogador de futebol ao mundo.

Médico, o pai Luiz Bacci realizou o parto de Neymar em 5 de fevereiro de 1992, em um hospital na cidade de Mogi das Cruzes, em São Paulo. O fato curioso veio à tona após Portiolli perguntar se o jornalista era amigo do craque.

"Meu pai fez o parto do Neymar, mas eu não sou amigo do Neymar, não", declarou Bacci. Confuso, o apresentador do 'Domingo Legal' pediu para o colega de profissão repetir a informação. "Espera aí, o seu pai…?", questionou Celso Portiolli.

Luiz Bacci, então, explicou melhor o fato: "Meu pai pôs o Neymar no mundo. Foi o médico que tirou o Neymar da barriga da mãe dele. Foi em Mogi das Cruzes que ele nasceu. Só que meu pai faleceu sem saber disso, foi a Globo depois que, em uma matéria, descobriu essa informação", concluiu ele.

Vale lembrar que essa é a primeira vez que Bacci reaparece na TV após sua saída da Record. O comunicador anunciou em janeiro deste ano o fim de seu contrato com a emissora após mais de 15 anos de trabalho. Até o momento, o jornalista não possui contrato firmado em outro lugar.

O pai do Bacci que trouxe Neymar ao mundo #DomingoLegalpic.twitter.com/bNRL3LWGDU — Gabriel Menezes (@briel_menezes) February 9, 2025

Por que Luiz Bacci saiu da Record?

O jornalista e apresentador Luiz Bacci surpreendeu o público na última semana ao revelar que seu contrato com a Record TV chegou ao fim. O anúncio oficial foi comunicado pela emissora, que informou que a decisão aconteceu em comum acordo.

Agora, Bacci rompeu o silêncio e se pronunciou pela primeira vez a respeito da novidade. Por meio das redes sociais, o jornalista explicou os motivos que o levaram a deixar o canal após mais de 15 anos de trabalho; confira detalhes!

