O jornalista Luiz Bacci relembra o último momento que viveu ao lado de Silvio Santos (1930-2024) e dá detalhes sobre a sua relação com o comunicador

O jornalista Luiz Bacci é o convidado do programa Sensacional desta segunda-feira, 12, comandado por Daniela Albuquerque na RedeTV!. Durante a sua participação, o apresentador relembrou o seu último encontro com Silvio Santos (1930-2024), cerca de quatro meses antes da morte do comunicador. Bacci trabalhou no SBT entre 2007 e 2010.

“Quando ele gravou o último programa, era para eu ter participado, mas a Record não liberou. Consegui dar um abraço nele depois, no Jassa (cabeleireiro), e aconteceu uma coisa estranha: o Silvio pediu para tirar uma foto comigo. Foi como uma despedida, uns quatro meses antes da morte dele”, relembrou.

Luiz Bacci e Silvio Santos - Foto: Reprodução/Instagram

Sobre a carreira profissional, ele também relembrou a previsão que seu pai fez um dia antes de morrer, em 2006: "Meu pai disse: ‘Acho que seu tempo em Mogi já deu. O que tinha para acontecer, já aconteceu. Você vai receber algum convite de São Paulo’. Ele morreu no dia seguinte. Na missa de sétimo dia, o SBT me ligou com o convite. Impressionante!”

Saída da Record e retorno ao SBT

No dia 17 de janeiro, a Record TV anunciou que Luiz Bacci não compõem mais o seu time de colaboradores. Em nota à imprensa, a emissora informou que a decisão foi tomada em comum acordo.

"A RECORD informa que, a partir de hoje, em comum acordo, o jornalista e apresentador Luiz Bacci não faz mais parte do seu quadro de colaboradores. Bacci teve uma trajetória única na emissora. Foi repórter e comandou dois programas de audiência expressiva; Balanço Geral e Cidade Alerta. O CA, desde 2017."

Agora, Luiz Bacci retorna ao SBT 15 anos após ter saído da emissora. De acordo com o Notícias da TV, o jornalista estará à frente de um programa diário ainda este mês.

Leia também: Luiz Bacci revela que ficou chateado ao sair da Record: 'Sem despedida'