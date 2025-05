Nasce Zuri: Ludmilla e Brunna expõem desafios para educar a primeira filha

A cantora Ludmilla e a esposa, a dançarina Brunna Gonçalves, anunciaram o nascimento de Zuri na tarde desta quarta-feira, 14, em Miami, nos Estados Unidos

A cantora Ludmilla, de 29 anos, e a esposa, a dançarina Brunna Gonçalves, de 33, anunciaram no final da tarde desta quarta-feira, 14, o nascimento da primogênita Zuri, em Miami, nos Estados Unidos. Em entrevista à revista ELA, o casal confessou os desafios para a educar a primeira filha das duas:

"Vamos saber melhor na prática. É a nossa primeira filha. Acho que vamos aprender no free style. Vamos passar para ela os nossos valores: amar o próximo, respeitar e dar muito amor à família“, revelou Ludmilla. Brunna, por sua vez, revela que tem se preparado para a chegada de Zuri por meio da leitura:

“Empatia e humildade também. Estou lendo bastante sobre esse mundo de agora, como educar uma criança nos dias de hoje. Mas quando nasce é diferente”.

O anúncio do nascimento de Zuri foi feito por meio de uma uma foto publicada no perfil das duas no Instagram e já conta com mais de dois milhões de curtidas . Na imagem, as três aparecem de mãos dadas:

"Hoje a gente multiplicou o amor. Sinto que nunca fomos tão abençoadas por Deus como agora. Bem-vinda ao nosso Paraíso, Zuri. Aqui, nós três seremos as mulheres mais felizes do mundo!", escreveram na legenda da publicação.

Ludmilla e Brunna oficializaram a união em 2019 e, em novembro de 2024, anunciaram a primeira gravidez durante um show da cantora.

Mãe de Ludmilla fala sobre o nascimento da neta

Logo após o anúncio, Silvana Oliveira, mãe de Ludmilla, vibrou com a chegada de sua primeira neta:

"Gente, obrigada pelo carinho! Vim agradecer por aqui, porque são muitas pessoas falando comigo ao mesmo tempo, não dá para responder todo mundo. Sim, 'Zuzu' já nasceu. Estou muito grata a Deus que minha bebezinha veio muito perfeitinha. Ela é muito linda!", disse. Confira!

