A cantora Ludmilla interrompe show da turnê Numanice em Porto Alegre, no Rio Grande Sul, após flagrar atitude inusitada de fã na plateia; vídeo

Neste fim de semana, a cantora Ludmilla viralizou em um vídeo, publicado nas rede sociais, no qual interrompe o show de sua turnê em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, ao flagrar uma atitude inusitada de um fã na plateia . Isso porque, na ocasião, a artista percebeu que um "cara careca" estava começando uma discussão e, ao notar a briga, ela pediu para que a banda pausasse a música.

"Esse cara careca aí de óculos está se manifestando. Está repreendido em nome de Jesus! Meu Deus, eu nunca vi isso na minha vida. Pode colocar para fora, esse careca ali gente. Vamos segurança, por favor", solicitou.

Ao ver o homem tentanto fugir, ela exclamou: "Deixa ele sozinho, o bobo. Abre espaço para ele passar. Otário. Pagou ingresso a toa. Não, não deixa!. Ele tá fugindo ali, o careca. Segura ele ai".

E continuou: "Não quero mais ele no meu evento. Isso nunca aconteceu no Numanice, tá maluco?", disse, enquanto era ovacionada pelo público do evento.

Confira, abaixo, o momento:

a ludmilla expulsando um careca brigão do numanice ontem virou minha nova religião pic.twitter.com/YioxzEyE56 — rod 🍎 (@ludmonet) June 15, 2025

Brunna Gonçalves mostra decoração e lembrancinhas do mesversário da filha



Neste domingo, 15, Brunna Gonçalves e a esposa, Ludmilla, celebraram o primeiro mesversário de sua filha, Zuri, que nasceu no dia 14 de maio, em Miami, nos Estados Unidos.

Para a festinha, o casal escolheu uma decoração repleta de girassóis e outros objetos amarelos. "Olha que coisa mais linda que ficou a mesinha do mesversário da Zuri! Resolvemos fazer o tema de girassol porque é o tema do quartinho dela", explicou Bruna.

Já as lembrancinhas para os convidados, ela detalhou: "De lembrancinha a gente fez esse caderninho a velinha e também tem esse potinho com nuts tudo com identidade visual", disse. Para a data especial, a pequena vestiu uma roupinha branca com renda, laço e bordados de flores. Veja!

Leia também: Mãe de Ludmilla mostra o rostinho da neta em fotos encantadoras; veja